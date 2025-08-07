leonoticias - Noticias de León y provincia

Lugar del atropello mortal. Emergencias Madrid

El conductor que atropelló mortalmente a una mujer que sacaba bultos de su maletero conducía ebrio y drogado

Lo ha confirmado la delegada de Obras y Equipamientos del Ayuntamiento de Madrid, Paloma García Romero

Javier Varela

Javier Varela

Jueves, 7 de agosto 2025, 11:46

Apenas 24 horas después del trágico atropello mortal a una mujer en el centro de Madrid, el Ayuntamiento de la capital ha confirmado que el conductor que embistió a la víctima que sacaba un bulto de su maletero en la calle Doctor Esquerdo conducía bajo los efectos del alcohol y de la cocaína.

Así lo ha confirmado la delegada de Obras y Equipamientos del Ayuntamiento de Madrid, Paloma García Romero, en declaraciones a los periodistas. «Efectivamente el conductor dio positivo no solamente en alcohol, también en el control de cocaína», ha señalado tras lo que ha confirmado que «sigue detenido y en disposición judicial».

El coche de la mujer de 59 años estaba aparcado en doble fila a la altura del número 159 de la madrileña calle cuando recibió el impacto de un todoterreno. El suceso tuvo lugar a las 11.40 horas de la mañana de este miércoles, cuando la mujer estaba sacando y metiendo cosas del maletero del coche, cuando otro vehículo ha impactado contra ella.

Hasta el lugar de los hechos se desplazaron sanitarios de Samur-Protección Civil que constataron que la mujer atropellada tenía varios traumatismos muy graves que le habían causado una parada cardíaca. Aunque se trató de revertir con técnicas de RCP avanzadas, sólo pudieron certificar su muerte poco después.

Desde el momento del atropello, la Policía Municipal de Madrid comenzó la investigación del suceso, que de momento ha confirmado que el conductor iba bajo los efectos de drogas y alcohol, a pesar de ser un miércoles por la mañana.

