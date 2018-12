Las colonias 'low cost' de Mercadona que te recuerdan a perfumes caros Imagen de una de las colonias. Muchas fragancias de esta cadena de supermercados se asemejan en su olor a otras de marcas reconocidas ESTER REQUENA Viernes, 14 diciembre 2018, 10:36

Los productos de la perfumería de Mercadona han entrado con fuerza en los neceseres no sólo de los youtubers, influencers e instagramers, sino de muchos españoles. Además de la línea de cosmética, muchos perfumes de la cadena de supermercados se han colado en el día a día de muchas blogers gracias a que recuerdan a otras fragancias mucho más caras... pero a precio 'low cost'. Ninguna supera los 10 euros.

Estas 'recomendaciones' corren como la espuma por las redes sociales cada vez que hay un nuevo lanzamiento, como ha ocurrido este abril con Flor de Mayo (con 18 mililitros y con un precio de 1,50 euros), cuyo olor recuerda a Trésor de Lancôme. Por eso algunas blogers llevan tiempo realizando listados de similitudes entre los perfumes que saca a la venta Mercadona y otros de gama alta de marcas. Estos son algunos de los que actualmente hay a la venta:

Perfumes para ellas:

Rose Nude de Mercadona recordaría bastante a Chloé

Flor de Mayo tiene un olor que rememora a Trésor de Lancôme.

Zinnia cuenta con cierto parecido a Eau de Rochas

9.60 rosa se parecería en su olor a Davidoff for Women Cool Water

Como Tú Sueños tiene un aire a Pleasures de Estée Lauder

Como Tú Fantasía se asemejaría mucho a Nina de Nina Ricci

Oud Noir recordaría a Oud Rosé privé de Armani

Enciende for Her contaría con cierto parecido a CH de Carolina Herrera

Las Monogotas de Manzana rememoraría cierto toque a Be Delicious de DKNY (Manzana verde)

Hortensia H (Cyprum) – Jardín secreto tendría un aire a Black Orchid de Tom Ford

Amour d'Anouk se asemejaría a Pure Poison de Dior

Luz de Flor Rosa recordaría a Lovely de Sarah Jessica Parker

Único Musk contaría con cierto parecido con White Musk de Body Shop

ADIDAS Fruit rememoraría en su olor a Rhythm Ralph de Ralph Laurent

Very Women tendría un aire a Classique de Jean Paul Gaultier

Luz de Flor se asemejaría a Azul L'eau de Issey de Issey Miyaki

Psicodelic Pachá recordaría a Hidden Fantasy de Britney Spears

Complicity Woman se daría un parecido a Aire de Loewe

Límite for Her tendría cierto toque a In 2 You by Calvin Klein

Vuela rememoría a Light Blue de Dolce & Gabanna

Afán se daría cierto aire a Egoiste Platinum de Chanel

Perfumes para ellos:

Como tu fuerza recordaría a Le Male de Jean Paul Gaultier

Como tu aventura se asemejaría a Farenheit de Dior

Gesto tendría cierto toque a Boss de Hugo Boss

Enciende for HIM rememoraría a XS de Paco Rabanne

Como tu Viento se daría un parecido a Aqua di Gio de Armani

9.60 tendría un aire a Ck One de Calvin Klein

Como tú Triunfo recordaría a Massimo Dutti

