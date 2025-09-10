Villaquilambre celebra su #Findexoven con actividades para todos los gustos

Irene de Celis Villaquilambre Miércoles, 10 de septiembre 2025, 09:12 Compartir

Villaquilambre se prepara para celebrar uno de los eventos más juveniles de su calendario. #Findexoven regresa los días 13 y 14 de septiembre al pabellón de CEIP Los Adiles de Villaobispo. Se trata de un evento gratuito abierto de 11:00 a 21:00 y con más de un centenar de actividades para todos los públicos. Tras los más de 5000 vecinos que se acercaron en la edición pasada, en esta ocasión se espera superar esa cifra y conseguir que #findexoven se convierte en una de las citas favoritas del municipio.

El tema central de este año es Regreso al futuro mientras que la batalla de los piratas tendrá su espacio en las exposiciones de playmobil. Por su parte, Harry Potter, en su 20 aniversario, protagonizará la exposición de Funko Pop.

Novedades

Este año, como novedad se celebrará el domingo un «Carnaval friki» en el que todos los asistentes que acudan disfrazados y se hagan una foto con Mickey Mouse se llevarán un regalo. Además, el domingo de 12:00 a 14:00 tendrá lugar el primer premio #findexoven de Go karts a pedales.

Las actividades están organizadas por asociaciones juveniles que en su mayoría desarrollan su actividad en el municipio. El Consejo de la Juventud de Villaquilambre se implica en la organización aportando equipos de sonido, luz, mobiliario y voluntarios. Este año también gestionarán el bar-tasca cuyos beneficios obtenidos revertirán en las asociaciones del municipio. Los clubes deportivos impartirán clases y talleres en los que darán a conocer su forma de trabajar en disciplinas como la lucha leonesa, el balonmano o el patinaje.

Espacio para todos

#Findexoven se organiza durante todo el fin de semana en una decena de espacios en los que se desarrollarán encuentros literarios, torneos de videojuegos, partidas de cartas magic, juegos de mesa, un espacio K-pop, exhibición de la escuela de baile «Melanie» y presentaciones de libros entre otras actividades. Para los más pequeños también habrá talleres, hinchables y el espectáculo baila con Minnie.

Stands de artesanos y asociaciones

Ampliar Stands en #Findexoen en ediciones anteriores

Veinte stands de artesanos y asociaciones mostrarán sus productos y ofertas formativas. El Centro de Información y Atención a Mujeres e Igualdad (CIAMI) estará presente con una carpa y habrá disponible un punto violeta.

