Villaquilambre celebra su fin de semana más deportivo

El municipio de Villaquilambre apuesta por el deporte, el compromiso por el medio ambiente y la salud en uno de sus fines de semana más deportivos del año. Dos grandes eventos tendrán lugar, primero el sábado 20 con la Villaquirace y después el domingo 21 con el Día de la Bici.

Villaquirace

El primero de los dos eventos deportivos que protagonizarán este fin de semana en Villaquilambre será la Villaquirace este sábado a partir de las 17:00 horas en el parque Villamoros de las Regueras. El concejal de deportes, Jorge Pérez, ha destacado la importancia de esta décima edición en la que se espera contar con más de 400 participantes. Juan José Prieto, del club deportivo New Runners, ha explicado que la Villaquirrace se ha convertido en «una prueba consolidada dentro del calendario, con 8 kilómetros de circuito totalmente urbano en el que destaca la presencia y afluencia de niños en todas las categorías que disfrutan del deporte

Además, esta competición se encuentra englobada dentro de la Copa Diputación de León de Carreras Populares 2025 de la Diputación de León.

Día de la Bici

Uno de los días más esperados por pequeños y mayores del municipio es el Día de la Bici. Un evento para disfrutar en familia recorriendo las calles del municipio de una forma sostenible. Las inscripciones estarán abiertas hasta el viernes 19 . El coste de la carrera, que se abonará en la recogida del dorsal, es de un euro que se destinará a la causa 'Por dos pulgares de nada'.

Al terminar la carrera, los participantes podrán disfrutar de una máster class de zumba y probar suerte en el sorteo de espectaculares regalos.

El circuito comenzará en el Parque Cardadal. (puerta Avda. La Libertad). para continuar por c/ La Cerrada.- cruce ctra. Santander.- c/ Alcalde Manuel García Santos.- c/ La Fuente.- c/ Remesón.- c/ Duque de Rivas.- c/ Esteban Sanchez.- c/ Real.- c/ Rio.- c/ El Sauce.- cruce c/ Real.- c/ Era.- ctra./ de Villaobispo a Villarrodrigo.- c/ Real.- cruce c/ Iglesia.- c/ Arriba (Descanso y Agrupación en Circuito Pumptrack) – Se retoma hacia c/ Arriba.- c/ Caserio.- c/ Los Espinos.- c/ Miguel Servet.- cruce glorieta crta./ Santander.- c/ Pdte. Adolfo Suárez.- c/ El Caminón.- cam/ Caminón.- c/ Del Sau 28A Caminón.- c/ Del Molino.- ctra/ León – Collanzo con dirección Navatejera por Avda/ La Libertad – Meta Parque de Navatejera (Polideportivo).

No lo dudes y apúntate a disfrutar del deporte en familia y con amigos.

