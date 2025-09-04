Villamañán celebra, suena y baila a ritmo de jazz

Alberto Martínez Jueves, 4 de septiembre 2025, 09:03 Compartir

Este viernes día 5 de septiembre comenzarán con el tradicional pasacalles de la Charanga Mecánica, el repique de campanas y la salida de los cabezudos, marcando el inicio de unas jornadas repletas de actividades para todas las edades.

La jornada inaugural estará marcada por el pregón desde el balcón de la Casa Consistorial, la presentación de la Reina, Dama y Pajes de las fiestas 2025 y el esperado desfile de carrozas a cargo de las peñas, que llenará de color y alegría la Plaza Mayor. Como novedad, la inauguración del XXVIII Festival de Jazz de Villamañán que correrá a cargo del grupo madrileño Menil Swing. La noche continuará con el flamenco fusión de Brujaluna y el indie de Ultramarinos, hasta desembocar en la gran verbena de la orquesta Cuarta Calle, seguida de la discoteca móvil Amnexia, que mantendrá el ritmo hasta altas horas de la noche.

El programa festivo del sábado continúa con propuestas variadas que van desde el campeonato de fútbol base hasta los conciertos de Tri Full Jazz y Rädio Lulú, pasando por la tradicional paellada popular organizada por los Amigos de la Paella. Por la tarde, el protagonismo lo tendrán el Tardeo Sabinero con José Taboada y el concurso de playback organizado por la Peña Los Tuerca.

El fin de semana promete aún más intensidad: el sábado destacan el Beer Pong 0,0, las cucañas y juegos infantiles, la exposición de pintura de los alumnos de Marcos Tejedor, y la cita musical con la Potato Head Jazz Band de Granada. La noche se alargará con la música clásica fusión de Más Allá de Mozart Candlelight y el swing de Vira León Swingtet, antes de una nueva verbena a cargo de la orquesta Ola ADN.

El domingo será uno de los días grandes, con la procesión y misa solemne en honor a la Virgen de la Zarza, acompañada de los Danzantes de Villamañán, además de actividades populares como el torneo de mus, la tarusa femenina, la carrera de lentos en bicicleta y la degustación de bollo preñao en la Plaza Mayor.

Las celebraciones culminarán el lunes 8 de septiembre, prolongando la alegría en las calles con un cierre musical a la altura de unas fiestas que cada año reafirman a Villamañán como un referente de tradición, cultura y diversión en la provincia.

XVIII Villamajazz Swing Festival 2025

5 DE SEPTIEMBRE

20:30 MENIL SWING Madrid / Estilo Jazz Manouche. Plaza Mayor.

22:00 BRUJALUNA León / Estilo Flamenco Fusión. Calle Nueva.

23:30 Grupo Invitado ULTRAMARINOS Villamañán / Estilo Indie. Plaza La Leña.

6 DE SEPTIEMBRE

12:30 TRI FULL JAZZ León / Estilo Jazz y a continuación RADIO LULÚ León / Estilo Swing Pop. Plaza la leña.

16:00 Grupo Invitado TARDEO SABINERO CON JOSÉ TABOADA Asturias / Estilo Covers Joaquín Sabina. Calle Revilla

20:00 POTATO HEAD JAZZ BAND Granada / Estilo Hot Jazz. Plaza Mayor.

23:45 MÁS ALLÁ DE MOZART CANDLELIGHTG cuarteto de cuerda Madrid / Música Clásica Fusión a continuación VIRA LEÓN SWINGTET Alicante / Estilo Swing. Calle Mayor.

7 DE SEPTIEMBRE

14:00 TAG TIME Valladolid / Estilo Barber Shop - CORO. Plaza Mayor.

20:00 MERRIL STREET CHOIR León / Estilo – CORO GOSPEL/SWING. Plaza Mayor.

Todos los conciertos son gratuitos y al aire libre.