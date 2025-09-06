Villamañán celebra Nuestra Señora de la Zarza al son del jazz

Irene de Celis Villamañán Sábado, 6 de septiembre 2025, 10:52 Compartir

Tras un viernes cargado de actividades festivas, Villamañán continúa celebrando las fiestas patronales en honor a Nuestra Señora de la Zarza. Un fin de semana que combina a la perfección lo mejor de las fiestas de la localidad con un festival de jazz que ya se ha convertido en referente de la provincia.

Este sábado 6 la Charanga Mecánica abrirá el día animando el pasacalle matutino. La degustación de paella, el Tardeo Sabinero con José Taboada o diferentes concursos y juegos para todas las edades completarán una jornada donde la orquesta OLA ADN pondrá a bailar a todos los vecinos en la gran verbena.

El domingo continuará la fiesta con más música y diversión. Destaca la misa y la novena en la ermita de la localidad, el Tarusa masculino o los torneos de pádel y fútbol sala. El lunes 8 tendrá lugar la procesión junto a los danzantes, la tarusa femenina, el torneo de mus o la carrera de lentos. Para terminar, los vecinos podrán degustar el bollo preñao antes de despedir las fiestas con la orquesta Clan Zero.

Villamajazz Swing Festival

Villamañán continúa siendo epicentro del jazz durante este fin de semana con diferentes grupos animando las calles de la localidad.

Entre otros se podrá escuchar jazz de la mano de grandes músicos como Tri Full Jazz, Potato Head Jazz Band, Más allá de Mozart Candlelightg o Merril Street Choir.

Música, fiesta y un gran ambiente para celebrar por todo lo alto las fiestas de la villa.

