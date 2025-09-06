leonoticias - Noticias de León y provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen de archivo del Villamajazz en 2022 Irene de Celis
Publirreportaje

Villamañán celebra Nuestra Señora de la Zarza al son del jazz

La localidad se encuentra inmersa en sus fiestas patronales a la vez que celebra el XVIII Festival de jazz

Irene de Celis

Irene de Celis

Villamañán

Sábado, 6 de septiembre 2025, 10:52

Tras un viernes cargado de actividades festivas, Villamañán continúa celebrando las fiestas patronales en honor a Nuestra Señora de la Zarza. Un fin de semana que combina a la perfección lo mejor de las fiestas de la localidad con un festival de jazz que ya se ha convertido en referente de la provincia.

Este sábado 6 la Charanga Mecánica abrirá el día animando el pasacalle matutino. La degustación de paella, el Tardeo Sabinero con José Taboada o diferentes concursos y juegos para todas las edades completarán una jornada donde la orquesta OLA ADN pondrá a bailar a todos los vecinos en la gran verbena.

El domingo continuará la fiesta con más música y diversión. Destaca la misa y la novena en la ermita de la localidad, el Tarusa masculino o los torneos de pádel y fútbol sala. El lunes 8 tendrá lugar la procesión junto a los danzantes, la tarusa femenina, el torneo de mus o la carrera de lentos. Para terminar, los vecinos podrán degustar el bollo preñao antes de despedir las fiestas con la orquesta Clan Zero.

Villamajazz Swing Festival

Cartel del Villamajazz 2025

Villamañán continúa siendo epicentro del jazz durante este fin de semana con diferentes grupos animando las calles de la localidad.

Entre otros se podrá escuchar jazz de la mano de grandes músicos como Tri Full Jazz, Potato Head Jazz Band, Más allá de Mozart Candlelightg o Merril Street Choir.

Música, fiesta y un gran ambiente para celebrar por todo lo alto las fiestas de la villa.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una exconcursante de Supervivientes cierra su hotel canino en León
  2. 2 Desmantelan un punto de venta de droga en pleno centro de León
  3. 3 Califican de «delito de odio» la agresión a un gitano ingresado en la UCI de León
  4. 4 Una calle de León recupera la vida con la apertura de dos bares en septiembre
  5. 5 Se declara un incendio en plena noche en El Bierzo
  6. 6 Herido un menor de 13 años atropellado en un pueblo de León
  7. 7 Una mujer de 44 años herida en un choque triple en un cruce en León
  8. 8 Dos heridos hospitalizados tras una colisión múltiple en Sahagún
  9. 9 Un hombre de 58 resulta herido en un choque en León
  10. 10 Sánchez insiste en León en un frente a la «emergencia climática» y avanza la ampliación de la base de Tabuyo

Publicidad

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

leonoticias Villamañán celebra Nuestra Señora de la Zarza al son del jazz

Villamañán celebra Nuestra Señora de la Zarza al son del jazz