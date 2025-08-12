Villablino espera con ilusión sus grandes fiestas
Las fiestas de Villablino se alargarán del 12 al 17 de agosto con una amplia variedad de actividades
Villablino
Martes, 12 de agosto 2025, 11:12
Villablino ya tiene todo preparado para celebrar sus días grandes. Entre el 12 y el 17 de agosto, los vecinos de Laciana tienen la oportunidad de disfrutar con un amplio programa de actividades festivas, deportivas y culturales.
Este miércoles 13 de agosto se dará el pistoletazo de salida con la celebración del día del mayor con diferentes competiciones como la de pádel o la xamascada. A ello se unirán las food trucks y el baile con Rosi y su acordeón. El pregón de las fiestas correrá a cargo de Tania Pasarín Lavín y la orquesta Solara pondrá el broche a este primer día.
El jueves 14 destacará por el paseo interpretativo 'Bosques, carbón e historia', la fiesta del niño o la subida al santuario de Carrasconte y su ofrenda floral entre muchas actividades que continuarán el viernes 15. El mercado romano, el tren turístico o la xamascada continúan ofreciendo a todas las edades la opción perfecta para disfrutar del valle. Además tendrá lugar el concurso nacional de entibadores mineros, el espectáculo ecuestre o la tradicional verbena a cargo de 'Los Players'.
La misa en honor a San Roque, en el día grande de la fiesta, estará acompañada por la coral Santa Bárbara. El desfile multitemático, los fuegos artificiales y los conciertos nocturnos harán de este día una jornada única.
Por último, el domingo 17 se celebrará el Día de Laciana. Otro día grande para disfrutar entre vecinos, familiares y amigos que finalizará con la actuación del espectáculo 'De fruta madre ¡A Jugar!.
Los vecinos de la comarca podrán disfrutar de unos días llenos de diversión y mucha fiesta.
