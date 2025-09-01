Villablino afronta un mes de septiembre repleto de cultura y arte

Leonoticias Villablino Lunes, 1 de septiembre 2025, 09:06 | Actualizado 09:20h. Compartir

El arte seguirá a la orden del día durante el mes de septiembre en Villablino, después de su notable protagonismo a lo largo de todo el período veraniego. Las Jornadas Artísticas de 'Universo Sierra', cuyo nombre está dedicado al escritor local Manuel Sierra, se mantendrán hasta el próximo 30 de septiembre, esbozando un calendario cultural para todos los públicos.

Con una ruta expositiva que recorre las diferentes localidades de la zona, el Proyecto LacianArt ha querido dedicar el edificio de Sierra-Pambley de Villablino a una exposición que muestra la admiración por el artista nacido en la comarca allá por el 1951.

Homenaje al arte local

De forma ininterrumpida desde el 3 de agosto y hasta el próximo 30 de septiembre, ya con el calendario estival concluido, Villablino contará con diferentes exposiciones. Además de la de 'Universo Sierra' en la casona de Sierra-Pambley, también se llevará a cabo la IV Exposición Colectiva LacianArt en la casa de cultura.

Ampliar Ruta expositiva del Universo Sierra LN

Para aquellos interesados o que dispongan de horas libres durante este periodo, el bar Amigos situado en Villablino acogerá una muestra permanente de las obras del propio Manuel Sierra, en busca de poder disfrutar de sus creaciones.

Durante todo el año, aunque especialmente cobra sentido en este período donde se homenajea al artista, Manuel Sierra cuenta con un mural desarrollado en la Avenida Asturias que, de nuevo, se convierte en una muestra más de su conexión con la localidad.

Las actividades del mes de septiembre

En cuanto a las actividades marcadas en el calendario, tras un mes de agosto con la agenda a rebosar, el inicio de septiembre llegará con una tregua que se alargará hasta el próximo día 19, cuando el Ayuntamiento de Villablino llevará a cabo el nombramiento de Manuel Sierra como Hijo Predilecto de la localidad. De forma posterior al acto, el artista ofrecerá una charla con el alumnado de los institutos y el público general.

Ampliar Programa de actividades de las Jornadas Artísticas de Villablino LN

Para el día 27 queda enmarcado, en la casona de Sierra-Pambley, la merienda para los centros educativos colaboradores y entrega de diplomas, además de la proyección documental de 'El verano más largo', de Andrea Zaraza.

Por último, las Jornadas Artísticas llegarán a su conclusión dejando a la música el espacio que merece con el concierto al aire libre del grupo 'The Electric Violin Tour', organizado por el ayuntamiento para poner el broche definito a tres meses repletos de cultura.

Temas

Villablino