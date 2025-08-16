Villabalter vibra con las fiestas de la Asunción

Borja Pérez Villabalter Sábado, 16 de agosto 2025, 09:17 Compartir

Villabalter ha traspasado ya el ecuador de sus fiestas patronales en honor a la Virgen de la Asunción, pero aún tiene dos largas jornadas por delante para seguir disfrutando de las tradiciones del municipio.

Las celebraciones, que se inauguraron el pasado jueves 14 y se extienden hasta el domingo 17 de agosto, han dejado ya en la retina de los vecinos y visitantes algunos eventos importantes como el desfile de Reyes y Reinas de la localidad, además de las verbenas amenizadas por Éxtasis y Amnesia.

Un programa cargado

El viernes dejó también momentos especiales en la localidad tras la celebración de la tradicional misa solemne, junto a los pendones, además de las carreras de cintas y del mazapán, que se sumaron a la fiesta de la espuma y el pintacaras para los más pequeños.

El sábado volverá a la carga con la rutinaria marcha ciclista popular por el Municipio para todos los públicos que tendrá su salida desde la tasca de los Quintos. La vertiente deportiva seguirá avanzando con el corro de lucha leonesa, aunque, eso sí, antes del mismo se realizará una misa en memoria de los difuntos de la parroquia.

Ampliar Villabalter celebra sus fiestas patronales. Ayto San Andrés del Rabanedo

Para la tarde, quedarán el torneo de mus, los juegos infantiles y la exhibición del club hípico de Villabalter, entre otras cosas. Y ahí, cuando caiga la noche, será la Disco Móvil Bauti quien se encargará de hacer disfrutar a los cientos de personas que con total seguridad se darán cita en la zona.

Gastronomía, deporte y fiesta

Los más valientes de la noche coincidirán en su camino hacia casa con los más madrugadores, que podrán disfrutar de una chocolatada a las 8:30 horas de la mañana. Tras una noche que se antoja larga, la mañana estará ocupada únicamente por el concurso de bizcochos.

La tarde, eso sí, albergará el partido de solteros contra casados para los adultos, la carrera de cintas infantil y el concurso de tortillas para los más gastronómicos. Más tarde, todos se podrán juntar para el pasacalles de la charanga y la chorizada, antes de llevar a cabo el último baile en la tasca y despedir un año más de grandes citas en Villabalter.

Temas

Fiestas patronales