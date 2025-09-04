Valencia de Don Juan celebrará sus fiestas patronales por todo lo alto

Irene de Celis Valencia de Don Juan Jueves, 4 de septiembre 2025, 09:16 Compartir

El verano no se termina hasta que los coyantinos celebran por todo lo alto sus grandes fiestas. Música, deporte, juegos infantiles y mucha mucha diversión llenarán las calles de Valencia de Don Juan de fiesta y color hasta el próximo domingo 14 de septiembre.

La amplia programación, que ya comenzó el pasado miércoles 3 con el torneo Fanatic de pádel, continúa toda la semana. El pregón tendrá lugar el sábado a cargo de Jose Luis Mallo Martinelli que estará acompañado de la coronación a la reina, rey y damas y pajes de este 2025.

El domingo 7 las peñas animarán a todos los presentes, los gigantes y cabezudos recorrerán las calles acompañados por la música tradicional y la fiesta estará asegurada en cada rincón del pueblo junto con la verbena que correrá a cargo de la orquesta Malassia.

Una larga semana por delante

Tras la ofrenda del cirio por parte de la corporación municipal a Nuestra Señora del Castillo Viejo que se celebrará el lunes a las 13:00 horas, Valencia de Don Juan vivirá una semana repleta de diversión.

Bingos, exposiciones, degustaciones, hinchables para los más pequeños, pasacalles y una gran lista de orquestas, charangas y grupos musicales harán de estas fiestas unos recuerdos imborrables para todos los vecinos de la zona.

Suspendidos los fuegos artificiales

El Ayuntamiento de Valencia de Don Juan anuncia la suspensión de los dos espectáculos de fuegos artificiales y del chupinazo durante las fiestas patronales en solidaridad a las víctimas mortales y los afectados por los incendios foretales de las últimas semanas y debido a la situación de riesgo extremo por incendios forestales en la que está toda la provincia. La decisión se adopta en cumplimiento de la resolución de la Junta de Castilla y León ante la gravedad de los incendios en León.

Tampoco habrá chupinazo al estilo habitual, para lo que el Ayuntamiento coyantino está buscando una alternativa para uno de los momentos más emblemáticos y queridos de las fiestas patronales como es el chupinazo y el primer Carro de Leña.

Estaban previstas dos tiradas de fuegos artificiales, la primera el domingo 7 de septiembre y la segunda el sábado 13 de septiembre. El chupinazo está previsto para el domingo 7 de septiembre.

Del mismo modo se prohibe la utilización de cohetes o cualquier tipo de pirotecnia que pueda suponer un riesgo ante la extrema situación de incendios.

