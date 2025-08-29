La solución en León para devolver la vida a tu melena

Leticia Domínguez León Viernes, 29 de agosto 2025, 08:19 Compartir

El verano es sinónimo de altas temperaturas. Las largas horas al sol hacen mella no solamente en nuestra piel sino también en nuestro cabello. Por esta razón, mantener el cuidado de la melena, especialmente tras el final del verano, se hace esencial. En el salón de peluquería Momentos Coquette, son especialistas en tratamientos de hidratación para devolver al pelo la hidratación que necesita.

Referentes en tratamientos de hidratación

En Momentos Coquette, salón de peluquería ubicado en calle Burgo Nuevo, 15, cuentan con un tratamiento intensivo de hidratación que se ha convertido en uno de los más demandados por su capacidad de transformar la melena desde la primera sesión. Con más de once años aplicándolo, este procedimiento conocido como botox capilar, es capaz de aportar una hidratación profunda, sellar la fibra capilar y dejar el pelo visiblemente más sano, manejable y rejuvenecido.

«Siempre recomendamos realizar este tratamiento después del verano, porque el cabello necesita un reset tras la exposición al sol, al cloro y al mar. Es el paso perfecto antes de la vuelta a la rutina», explican desde el salón de peluquería Momentos Coquette. El resultado es una melena con más brillo, suavidad y vitalidad, preparada para afrontar los próximos meses con un aspecto impecable.