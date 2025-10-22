leonoticias - Noticias de León y provincia

Imagen de la última edición de la Feria de San Simón Irene de Celis
Sahagún presenta la programación para su Feria de San Simón

La Feria de San Simón se celebrará entre los días 24 y 26 de octubre con una amplia variedad de actividades

Irene de Celis

Irene de Celis

Sahagún

Miércoles, 22 de octubre 2025, 09:02

La Feria de San Simón sigue cumpliendo ediciones como una de las ferias más destacadas del calendario de la provincia. Sahagún vuelve a celebrar una amplia programación en su Feria de San Simón o también conocida como la Feria del Puerro.

Gastronomía, fiesta local, deporte y mucha tradición serán los protagonistas en tres intensos días que comenzarán este viernes 24 con la apertura del recinto a las 17:00 horas y que finalizará el domingo 26 de octubre con la gran chocolatada ofrecida por el Ayuntamiento de Sahagún.

Programación

Viernes 24

17:00h Apertura del recinto ferial y stand de ludoteca.

19:00h Exhibición de clavado de piedra para la fabricación de trillos, por gentileza de «trillos y cribas gaudén» (en su stand)

20:30h Degustación de «chichurro y jijas» por gentileza del Ayuntamiento de Sahagún. (carpa exterior)

21:00h Cierre del recinto ferial y stand de ludoteca.

Cartel de la Feria de San Simón de Sahagún Ayto Sahagún

Sábado 25

11:00h Apertura del recinto ferial y stand de ludoteca.

11:00h Exhibición de esculturas con «hacheros y motosierras sthil» patrocinado por garaje redondo.

11:30h Recepción de autoridades, en la plaza mayor.

12:00h Inauguración oficial de la 52° feria de san simón 2025 a cargo de Donaciano Dujo, pdte. de la org. agraria Asaja de CyL, y demás autoridades el acto contará con el acompañamiento y actuación de la «agrupación musical de sahagún»

12:00h Partido de fútbol de categoría cadetes: sahagún promesas - soccer ponferrada.

13:30h Degustación de «pan de huevo» en el stand «montaña de león»

14:15h Degustación de «lentejas de tierra de campos con puerro» por gentileza de i.g.p lenteja de tierra de campos y cocinadas por la empresa arroces león (carpa exterior)

14:30h Cierre de recinto ferial y stand de ludoteca.

17:00h Apertura del recinto ferial y stand de ludoteca.

17:00h a 18:15h Taller de creatividad «atrapahalloween» realizado por peggy m. herrera. (máximo de 20 niñ@s, 6 a 12 años, inscripciones en el mismo stand de la ludoteca). patrocinado por Caja Rural de Zamora.

17:00h a 19:00h Exhibición de esculturas con «hacheros y motosierras sthil» patrocinado por garaje redondo.

18:30h a 19:30h «Laboratorio loco» diversión en familia (máximo de 30 participantes, a partir de 3 años, de 3 a 6 años deberán ir acompañados con un adulto) carpa exterior.

19:00 h Degustación de «ensalada de puerros» por gentileza del centro de iniciativas turísticas de sahagún c.i.t (carpa exterior).

20:00 h Muestra coral con la actuación del «coro facundino» en el auditorio carmelo gómez (c/ei arco ,87).

21:00h Cierre del recinto ferial y stand de ludoteca.

Domingo 26

11:00h Apertura del recinto ferial y stand de ludoteca.

11:00h Encuentro, parva de bienvenida y montaje de pendones. Seguidamente, concentración de pendones. A continuación desfile hasta la feria de pendones acompañados de carro engalanado de «valdesogo de abajo», los dulzaineros de León y «grupo las senadas» de Calzada del coto.

12:00h Partido de fútbol de categoría infantil: Sahagún promesas - San Lorenzo.

12:00h Degustación de «pan de huevo» en el stand «montaña de León».

13:00h Concierto y bailes regionales por el grupo «las senadas» de Calzada del Coto.

13:30h Entrega de premios a la mejor docena de puerros y al mejor stand decorado.

14:15h Degustación de «alubia plancheta», por gentileza de la empresa «la mejor alubia» (presente en la feria) y el ayuntamiento de Sahagún. Cocinadas por la empresa «arroces León».

14:30h Cierre del recinto ferial y stand de ludoteca.

15:00h Comida de convivencia con los portadores de los pendones, dulzaineros de León y grupo las senadas, en agradecimiento a su colaboración en esta 52° feria de San Simón.

16:30h Partido de fútbol de categoría juveniles: Sahagún promesas -La Virgen del Camino.

17:00h Apertura de recinto ferial y stand de ludoteca.

17:30h Concierto a cargo del grupo leonés «trébole de León» acompañándolos grupo «Las senadas» de Calzada del coto.

17:15h a 18:30h Taller de creatividad «atrapahalloween» realizado por Peggy m.herrera (máximo de 20 participantes, de 6 a 12 años, inscripciones en el mismo stand de la ludoteca).

19:00h Exhibición de clavado de piedra para la fabricación de trillos y cribas, por gentileza de «trillos y cribas gaudén» (en su propio stand)

19:30h Concierto del grupo de dulzainas de vallecillo «La rabascada» (carpa exterior «la tasca»)

20:30 h Gran chocolatada «fin de feria» (carpa exterior) por gentileza del Ayuntamiento de Sahagún y clausura de la 52° feria de San Simón.

