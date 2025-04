Saborea la Semana Santa en el Hotel Infantas de León

Pablo Álvarez León Viernes, 4 de abril 2025, 08:23 Compartir

Como cada Semana Santa, el Hotel Infantas de León vuelve a presentar un delicioso menú con el que poder disfrutar de la gastronomía leonesa en una ubicación privilegiada, justo detrás de la catedral. El menú, que recoge a la perfección la esencia de la cuaresma, servirá para reponer fuerzas entre procesión y procesión.

Uno de sus puntos fuertes del restaurante es su salón. Espacioso y luminoso, los comensales podrán disfrutar de una agradable experiencia en un Hotel Infantas de León que ha vuelto a ser galardonado como uno de los mejores establecimientos para celebrar enlaces nupciales de toda la ciudad. El premio que les ha otorgado el portal Bodas.net en sus reconocidos Wedding Adwards pone de manifiesto la calidad de un servicio que mejora año tras año.

Especialistas en grandes eventos gastronómicos y celebraciones de alto nivel, el Hotel Infantas de León es toda una referencia a nivel local gracias a su colaboración con proveedores de la zona. Su apuesta por productos de calidad se ve reflejada en un menú capaz de exprimir al máximo el sabor de cada plato. En su cocina se priorizan siempre productos frescos y de calidad, ofreciendo a los comensales una experiencia culinaria única muy ligada a la tradición gastronómica de nuestra provincia.

El proceso culinario, que va desde la manipulación de los productos hasta el emplatado final, se cuida hasta el más mínimo detalle. Con la mente puesta en mantener sus propiedades, el equipo al frente de la cocina manipula con sumo cuidado las materias primas para así conseguir potenciar aún más todos los sabores que estarán presentes en los menús de Semana Santa. Todo un proceso artesanal que tiene como objetivo final proporcionar al cliente una experiencia única capaz de deleitar a los paladares más refinados.

El bacalao, gran protaonista del menú

Modernidad y tradición. Con estos dos adjetivos se podría definir el menú que presenta el Hotel Infantas de León de cara a esta Semana Santa. Dentro de los primeros, los comensales podrán disfrutar de una una deliciosa ensalada de trucha marinada con vinagreta de cítricos y unos deliciosos garbanzos salteados con bacalao, langostinos y espinacas.

Como no podía ser de otra forma, el bacalao está muy presente en el menú. Todo un símbolo de la Semana Santa, los clientes podrán seguir la tradición de comer este riquísimo pescado con varias propuestas culinarias que exprimen al máximo su sabor. Desde opciones más clásicas como el bacalao al Estilo Valderas, hasta posibilidades más innovadoras como el bacalao con manitas de cerdo y langostinos en salsa vizcaína, es imposible no encontrar tu plato favorito en el Hotel Infantas de León. Otra de las opciones, el bacalao con pisto de hongos sobre crema de calabaza también está presente en una lista de segundos versátil y adaptada a todo tipo de comensales.

En caso de querer otro pescado, la dorada a la donostiarra es otra de las opciones presentes en el menú. Si eres de los que prefiere la carne, el Hotel Infantas de León también tiene algo para ti. Las carrilleras de ibérico al vino tinto sobre cremoso de boniato son todo un clásico, al que este año se le une el lagarto ibérico al PX con parmentier y pimientos caramelizados. Por último, el Hotel Infantas de León también ofrece un confit de pato con salsa de naranja y panadera.

Para poner punto y final al menú, no hay nada mejor que un postre. En esta ocasión, los comensales podrán degustar la torrija caramelizada con salsa inglesa de elaboración artesanal, toda una especialidad del chef, y el helado de vainilla. Un cierre perfecto para un menú que nos permitirá disfrutar una vez más de la inigualable gastronomía leonesa en una ubicación privilegiada, en el centro de la ciudad y a escasos metros de las procesiones. Si todavía no has reservado tu mesa, puedes contactar directamente con el restaurante al número 987 27 23 17 o enviar un correo a la dirección reservas@hotelinfantasdeleon.com.