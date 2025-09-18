Riello presenta su nuevo vídeo promocional: un viaje cinematográfico al alma del tiempo

Leonoticias Riello Jueves, 18 de septiembre 2025, 08:23 Compartir

El municipio de Riello ha estrenado un vídeo promocional con calidad cinematográfica que invita a sumergirse en la esencia de sus pueblos, su patrimonio artístico y la belleza natural que lo envuelve. Concebido con un estilo documental y un lenguaje poético, el audiovisual recorre con sensibilidad los rincones que hacen de Riello un lugar único en el corazón de la Reserva de la Biosfera de Omaña y Luna.

Bajo el lema «El alma del tiempo», el vídeo traslada al espectador a un universo donde la memoria y la tradición siguen vivas. Los templos se abren como cofres de espiritualidad, los retablos brillan como rayos de sol guardados durante siglos y el taller de Arte Sacro, único en la provincia de León, devuelve a la vida las joyas que el tiempo había custodiado. Se trata de un recorrido visual que no solo muestra monumentos, sino también la pervivencia de un legado transmitido generación tras generación.

El municipio, compuesto por treinta y nueve pueblos, despliega una riqueza cultural y natural difícil de igualar. El vídeo refleja la fuerza de sus montañas y senderos, la calma de los ríos que abrazan la biodiversidad, la autenticidad de las casonas que aún guardan el calor de la lumbre y la historia inscrita en castros milenarios y fortalezas que vigilan los valles.

Más allá de su valor patrimonial, Riello se presenta como un destino en el que las experiencias se convierten en emociones: caminar por sus rutas, sentir el aroma de los robledales centenarios o dejarse envolver por la sonoridad de su silencio son parte de la vivencia que ofrece este territorio.

Ampliar Imagen promocional de Riello Ayto Riello

Con esta producción audiovisual, realizada por la agencia leonesa RICI Comunicación, el Ayuntamiento de Riello busca reforzar su imagen como destino de turismo rural de calidad, apostando por la difusión de su patrimonio histórico-artístico y natural con herramientas actuales y de gran impacto.

El mensaje central del vídeo lo resume una frase que lo acompaña como un eco de identidad: «Riello no se visita… se vive. Ven, y deja que el alma del tiempo te guíe.»

Temas

Riello

Arte