Prueba ya la mejor comida asiática a domicilio en Grupo Okane

Cuando pedimos comida a domicilio, la gastronomía china siempre está en nuestra lista de deseos. ¿Quién puede resistirse a pedir una ternera con teriyaki un sábado por la noche? En León, son cada vez más los restaurantes que buscan ofrecer una propuesta oriental que ha revolucionado el sector de los ‘take-away’. Su sabor, único e inmutable, cada vez gana más adeptos.

Grupo Okane, reconocido por dirigir varios locales de comida rápida china en la ciudad, continúa su expansión con la apertura de un nuevo restaurante que promete convertirse en la opción preferida de todos los leoneses. Junto a Kaisen, el grupo cuenta con otros dos establecimientos que ya han ganado cierta notoriedad en la ciudad por la calidad de su servicio. Okane Sushi, ubicado en la avenida del alcalde Miguel Castaño nº17 y Umamy Gastrobar, situado en la plaza torres de Omaña nº3, forman el núcleo de un grupo al que ahora se le une Kaisen.

Kaisen nace con la idea de ofrecer comida asiática a domicilio a un precio asequible. De hecho, su menú del día por tan sólo 9,90 es una de las propuestas que más llaman la atención de su carta. Por menos de 10 euros, los comensales podrán pedir una selección que incluye un entrante, un segundo a elegir entre pollo, gamba o ternera y un refresco. Esta opción está disponible de lunes a viernes.

Si miramos con detalle la oferta del restaurante, opciones como el arroz tres delicias o los tallarines no faltan en una carta donde también podremos encontrar una amplia propuesta de platos de ternera, pollo y gamba. En cuanto a los entrantes, el siempre valorado pato frito comparte categoría junto al langostino en tempura, el rollito de primavera o el pan de gama. Para los amantes del dim sum frito, los clientes podrán elegir entre tres opciones diferentes (pollo, cerdo y verdura). Por su parte, las ensaladas están también muy presentes en la carta con tres variedades distintas (delicia, gamba o cangrejo). Independientemente de tus gustos, en Kasien encontrarás el plato que más se adapte a ti.

Rapidez en la entrega

A la hora de pedir domicilio, aplicaciones como Uber Eats son siempre herramientas útiles para poner en contacto a los clientes con los restaurantes. Actualmente, Kasien ya trabaja con esta plataforma en línea de entrega de alimentos. De cara al futuro, el local espera confirmar su presencia en otros dos gigantes del sector, Glovo y Just Eat.

Cuando pedimos comida a domicilio, uno de los rasgos que más valoramos de un restaurante es su rapidez. Kasien destaca por su agilidad en cocina, lo que le permite entregar los platos a los clientes en un tiempo limitado. En un abrir y cerrar de ojos, tendrás la comida en tu casa.

A pesar de ser un local enfocado en repartos a domicilio, los clientes también pueden recoger sus pedidos en el restaurante o bien disfrutar de la comida en sus instalaciones. Rodeados de una decoración que nos transportará al mundo oriental, los comensales podrán cenar tranquilamente algunos de los platos más reconocidos de la gastronomía china. Si eres de los que prefiere salir de tapeo, Kaisen también te ofrece las mejores tapas asiáticas de toda la ciudad. No importa el tipo de plan que tengas, Grupo Okane tiene para ti la mejor opción.

En cuanto al sabor, son muchos los que han destacado lo diferente y único que es. El secreto mejor guardado del local está en su salsa, elaborada por ellos mismos en el restaurante. Con una mezcla única y sabrosa de alimentos, Kasien ha logrado que los comensales valoren positivamente un restaurante que destaca por sus precios asequibles y la rapidez en su servicio a domicilio. Si todavía no le has dado una oportunidad, prueba ya la mejor comida asiática en su local ubicado en la calle Trastámara nº 1. Si eres de los que prefiere pedir a domicilio, no te preocupes. Desde Just Eat, podrás formalizar tu pedido y disfrutar del mejor sabor oriental sin moverte de casa. También podrás encargar tu pedido para recoger llamando al número 699040330. Para los clientes que opten por la recogida, Kaisen ofrece descuentos exclusivos. Saborear la mejor comida asiática a buen precio desde la comodidad de tu hogar es posible gracias a Kaisen.