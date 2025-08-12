Todo preparado para las fiestas patronales de La Bañeza

Imagen de la presentación de las Fiestas de La Bañeza

Irene de Celis La Bañeza Martes, 12 de agosto 2025, 09:02 Compartir

La Bañeza ya se encuentra inmersa en sus grandes fiestas patronales. Una amplia y variada programación pone a la localidad en epicentro de las fiestas de este fin de semana.

En la presentación de los actos se ha destacado por parte del alcalde de la ciudad, Javier Carrera, y de la concejal de Fiestas, Carmen Macho, una programación «amplia, variada y diseñada para todos los públicos, tanto vecinos como visitantes»,

Tras la celebración del Gran Premio de Velocidad, la apertura de la Feria del Motor y de las primeras actividades para las peñas, los vecinos cuentan con toda la ilusión y energía para vivir sus mejores fiestas.

La música en directo, la Feria de Alfarería, las charangas y las peñas, el torneo de ajedrez, la carrera de minimotos o la Ruta de las luces son algunas de las muchas actividades que llenarán las calles de diversión y muy buen ambiente.

Art Aero Rap

Los bañezanos ya esperan con muchas ganas la celebración del Art Aero Rap en el parque El Jardinillo. Sus food trucks, los talleres de graffiti o la música en vivo consiguen que cada año, este espacio sea uno de los favoritos de sus vecinos.

Desde el Ayuntamiento invitan a sus vecinos participar activamente en las fiestas y en el resto de eventos programados a lo largo del verano.