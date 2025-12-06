leonoticias - Noticias de León y provincia

Bodegas Gordonzello en la Feria de Productos de León Irene de Celis
'Peregrino 30 aniversario' un vino con sabor a celebración

Bodegas Gordonzello acuden a esta Feria de Productos de León con un vino de autor vendimiado a mano

León

Sábado, 6 de diciembre 2025, 13:17

El vino de Bodegas Gordonzello ya traspasa fronteras. Su Antojo, que enamora a los apasionados del vino blanco, y el Gurdos, que es «la niña bonita de la bodega», siguen levantando pasiones entre los leoneses y visitantes que se pasean por esta cita tan especial para la bodega.

Pero este año, Gordonzello llega al Palacio de Exposiciones con un vino de autor con motivo de su 30 aniversario. «Un vino de finca que se produce en una parcela que es vendimiada a mano y escogida por nuestro enólogo Sergio Paniagua. Después pasa seis meses de barrica roble francés y americano», destaca Javier Díez. Una producción pequeña y especial que tan solo cuenta con 2500 botellas disponibles que harán de los paladares de quien lo pruebo una auténtica delicia estas navidades.

Botella Peregrino 30 aniversario de Bodegas Gordonzello Irene de Celis

Bodegas Gordonzello, situada en el stand 12C, espera a los amantes del vino para ofrecer a cada visitante unos productos que ya gozan del reconocimiento de muchos.

La feria de productos de León, bajo el lema 'Sabores de un Reino', permanecerá abierta al público hasta el lunes 8 de diciembre en horario de 11 a 14.30 y de 17 a 21.30 horas para ofrecer a leoneses y visitantes lo mejor de los productos de toda la provincia.

