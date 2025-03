Originalidad en estado puro en el carnaval de La Virgen del Camino

Irene de Celis La Virgen del Camino Sábado, 1 de marzo 2025, 19:47 Compartir

El gran desfile de carnaval de La Virgen del Camino ha reunido a muchos participantes que no han dudado en sacar sus mejores disfraces para disfrutar de una de las tardes más festivas del año.

Mayores y pequeños no han parado de reir, cantar y bailar durante el desfile gracias a la música festiva de los diferentes grupos musicales que les han acompañado por las calles de la localidad.

Animales terrestres, de aire y marítimos, fregonas, seres ancestrales, el circo o un guiño muy particular a uno de los negocios del municipio del alfoz de León no quisieron perderse este desfile donde las risas estuvieron aseguradas. Fueron muchos los disfraces que recorrieron las calles de La Virgen del Camino donde el frío no impidió que hasta el mismísimo Arguiñano estuviese presente en la cita.

Al terminar el desfile, todos pudieron degustar el tradicional escabeche con cebolla, pan y vino y las típicas orejas de carnaval mientras esperaron a conocer los ganadores a mejores disfraces, una decisión que el jurado tuvo muy complicada gracias a la originalidad y preparación de todos los participantes.

Desfile de disfraces en los carnavales de Valverde de la Virgen Irene de Celis

Carnaval infantil

Durante la tarde del domingo 2 de marzo es el momento de que los más pequeños del municipio disfruten del carnaval por todo lo alto.

A partir de las 17:30 tendrá lugar la gala infantil de carnaval con el espectáculo LimaLimón y la gran chocolatada para disfrutar entre todos.

Además, durante el 3 y 4 de marzo los más pequeños podrán disfrutar, por 2 euros la hora, del parque de hinchables que estará situado en el Pabellón Municipal.