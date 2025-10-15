leonoticias - Noticias de León y provincia

Mushing en Valencia de Don Juan
Publirreportaje

El Mushing vuelve a Valencia de Don Juan

La emoción y la velocidad sobre ruedas gracias a la fuerza de unos increíbles perros regresan a la ribera del Esla. Valencia de Don Juan acogerá los próximos 18 y 19 de octubre la segunda edición del Mushing Coyanza, una cita que este año da un salto de calidad al formar parte de la Copa de Castilla y León

Leonoticias

Miércoles, 15 de octubre 2025, 08:23

Tras el éxito de la primera edición, la localidad coyantina se consolida como uno de los escenarios destacados para este deporte que une a corredores y perros en una espectacular combinación de esfuerzo, técnica y compenetración. En esta ocasión, la prueba volverá a reunir las modalidades de carro, patín, bikejoring (El musher va en bicicleta atado al perro) y canicross (el musher corre junto a su perro), en un circuito de 5,3 kilómetros diseñado para ofrecer el máximo espectáculo tanto a los participantes como al público.

Modalidad de Canicross

El evento, que se desarrollará en el complejo deportivo de Valencia de Don Juan y sus alrededores, comenzará ambos días a las 09:00 horas. Las inscripciones ya pueden realizarse a través de la página de Boomerang Eventos.

Cartel II Mushing Valencia de Don Juan
Cartel II Mushing Valencia de Don Juan

Como gran novedad, este año el programa incorpora una exhibición de Agility, una disciplina en la que los perros deberán superar un circuito de obstáculos en el menor tiempo posible, mostrando su agilidad y destreza.

Modalidad de bikejoring

La organización corre a cargo del Club Mushing León y el Ayuntamiento de Valencia de Don Juan, con el respaldo de la Federación de Deportes de Invierno de Castilla y León.

El mushing, una modalidad que puede practicarse con o sin nieve, gana cada vez más adeptos en la provincia leonesa, atrayendo tanto a deportistas como a amantes de los animales y la naturaleza. La cita de Valencia de Don Juan servirá además como inicio de la temporada de mushing en León, convirtiéndose en el punto de partida perfecto para un calendario lleno de emociónes.

Con un circuito de alto nivel, un entorno privilegiado y la pasión de mushers y perros, Valencia de Don Juan volverá a vivir un fin de semana expectacular.

