Imagen de una competición de mushing Ayto Valencia de Don Juan
El mushing, protagonista indiscutible en Valencia de Don Juan

La celebración de la segunda edición del mushing acerca a miles de curiosos hasta la villa coyantina

Irene de Celis

León

Domingo, 19 de octubre 2025, 09:43

Durante todo el fin de semana, Valencia de Don Juan está viviendo una de sus citas más jóvenes pero con una larga trayectoria por delante. El campeonato de mushing, que celebra este año su segunda edición, congrega por las calles de la localidad a cientos de vecinos, amantes de esta disciplina y curiosos que quieren conocer de cerca este deporte donde los perros son los grandes protagonistas.

El complejo deportivo de Valencia de Don Juan está siendo el escenario perfecto para acoger estas dos jornadas intensas que comienzan a partir de las 9:00 horas y en las que se puede disfrutar de las modalidades de carro, patín, bikejoring (El musher va en bicicleta atado al perro) y canicross (el musher corre junto a su perro).

Copa de mushing de Castilla y León

Esta segunda edición de mushing coyanza puntúa para la copa de mushing de Castilla y León. Esta primera competición es el mejor pistoletazo de salida para coger fuerzas en las siguientes enfrentamientos que tendrán lugar en Santa Colomba de SOmoza el 28 de diciembre, el X mushing Tierra de dinosaurios (Burgos) el 7-8 de marzo y la III mushing Gran Dolina (Burgos) el 21-22 del mismo mes.

