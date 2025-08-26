María Becerra y PonfeRock, los platos fuertes de la Encina

Leticia Domínguez Ponferrada Martes, 26 de agosto 2025, 08:19 Compartir

Las Fiestas de la Encina 2025 de Ponferrada llega con dos grandes apuestas musicales: María Becerra y PonfeRock. El festival PonfeRock, que reunirá a referentes del rock nacional como El Drogras, y el concierto de María Becerra, una de las artistas urbanas más escuchadas del panorama internacional.

PonfeRock, el 6 de septiembre

El Colegio Luis del Olmo es el lugar escogido para celebrar el festival PonfeRock el próximo 6 de septiembre a partir de las 20:00 horas. Sobre el escenario se darán cita El Drogas, voz histórica y referente del rock en castellano, junto a Los de Marras y Perro Futuro, dos formaciones que prometen hacer disfrutar a todos los que se den cita en la capital berciana.

Las entradas ya están disponibles a través de la plataforma Enterticket desde 25 euros. Se preveé una gran afluencia de público que convertirá a Ponferrada en capital del rock durante esa noche.

Cartel promocional PonfeRock Ayuntamiento de Ponferrada

María Becerra, referente latino

Cartel promocional María Becerra Ayuntamiento de Ponferrada

Dos días más tarde, el 8 de septiembre, el Auditorio Municipal acogerá a la estrella argentina María Becerra, como uno de los platos fuertes de las fiestas de la Encina de Ponferrada. La argentina, que fue la primera artista de su país en presentarse en los Latin Grammy 2022, cuenta con millones de escuchas mensuales en Spotify y diversos hits que la sitúan en uan de las artistas más influyuentes del panorama internacional actual.

Las entradas, a un precio de 30 euros, se pueden adquirir a través de la plataforma Vivaticket. La organización recomienda comprarlas con antelación ante la alta demanda.

Con opciones tan distintas como el rock de PonfeRock y el estilo de María Becerra, Ponferrada ofrece a su público propuestas musicales para todos los gustos.