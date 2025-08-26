leonoticias - Noticias de León y provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Los Reyes visitarán mañana zonas afectadas por los incendios en León y Zamora
PonfeRock llenará la capital berciana de referencias del rock nacional Ayuntamiento de Ponferrada
Publirreportaje

María Becerra y PonfeRock, los platos fuertes de la Encina

La capital berciana ofrece diferentes propuestas musicales para celebrar por todo lo alto sus fiestas de la Encina

Leticia Domínguez

Leticia Domínguez

Ponferrada

Martes, 26 de agosto 2025, 08:19

Las Fiestas de la Encina 2025 de Ponferrada llega con dos grandes apuestas musicales: María Becerra y PonfeRock. El festival PonfeRock, que reunirá a referentes del rock nacional como El Drogras, y el concierto de María Becerra, una de las artistas urbanas más escuchadas del panorama internacional.

PonfeRock, el 6 de septiembre

El Colegio Luis del Olmo es el lugar escogido para celebrar el festival PonfeRock el próximo 6 de septiembre a partir de las 20:00 horas. Sobre el escenario se darán cita El Drogas, voz histórica y referente del rock en castellano, junto a Los de Marras y Perro Futuro, dos formaciones que prometen hacer disfrutar a todos los que se den cita en la capital berciana.

Las entradas ya están disponibles a través de la plataforma Enterticket desde 25 euros. Se preveé una gran afluencia de público que convertirá a Ponferrada en capital del rock durante esa noche.

Cartel promocional PonfeRock
Cartel promocional PonfeRock Ayuntamiento de Ponferrada

María Becerra, referente latino

Cartel promocional María Becerra
Cartel promocional María Becerra Ayuntamiento de Ponferrada

Dos días más tarde, el 8 de septiembre, el Auditorio Municipal acogerá a la estrella argentina María Becerra, como uno de los platos fuertes de las fiestas de la Encina de Ponferrada. La argentina, que fue la primera artista de su país en presentarse en los Latin Grammy 2022, cuenta con millones de escuchas mensuales en Spotify y diversos hits que la sitúan en uan de las artistas más influyuentes del panorama internacional actual.

Las entradas, a un precio de 30 euros, se pueden adquirir a través de la plataforma Vivaticket. La organización recomienda comprarlas con antelación ante la alta demanda.

Con opciones tan distintas como el rock de PonfeRock y el estilo de María Becerra, Ponferrada ofrece a su público propuestas musicales para todos los gustos.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Los mensajes de la vergüenza para la Junta: «Ni con esas nos mueven»
  2. 2 Muere la actriz Verónica Echegui a los 42 años
  3. 3 Risto, el burro que avisó de que el fuego llegaba a Molinaseca: «Ha sido nuestra alarma»
  4. 4 Localizan 34 cartuchos de dinamita en una vivienda de Vivero de Omaña
  5. 5 Los incendios arrasan el futuro de la apicultura en León: «Aunque las abejas sobrevivan, el lugar ya no sirve»
  6. 6 Los incendios de Garaño, La Baña y Fasgar-Colinas siguen siendo un riesgo para las poblaciones
  7. 7 La Policía Nacional detiene a un hombre en San Andrés del Rabanedo por un robo con fuerza en una finca
  8. 8 Cuando el vecino salva al vecino: «Gracias a que no abandonaron, lograron que no ardiera todo el pueblo»
  9. 9 Protección Civil alerta sobre Garaño que «evoluciona muy desfavorablemente»
  10. 10 Detenido un hombre de 75 años como supuesto autor del incendio de Molinaseca

Publicidad

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

leonoticias María Becerra y PonfeRock, los platos fuertes de la Encina

María Becerra y PonfeRock, los platos fuertes de la Encina