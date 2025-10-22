leonoticias - Noticias de León y provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Cartel del evento en Marcela Brasas y Vinos Marcela Brasas y Vinos
Publirreportaje

Marcela Vinos celebra una apertura excepcional con dos botellas Imperiales

Durante la velada se realizará la apertura de dos botellas Imperiales de 5 litros

Leonoticias

Leonoticias

León

Miércoles, 22 de octubre 2025, 09:04

El próximo jueves 23 de octubre a las 20:00 horas, Marcela Vinos acogerá un evento muy especial para los amantes del vino y la gastronomía. Durante la velada se realizará la apertura de dos botellas Imperiales de 5 litros. Una oportunidad única para degustar grandes vinos en un formato tan exclusivo como poco habitual.

Los vinos protagonistas serán el San Cobate La Finca 2021, valorado con 93 puntos Parker, un tinto de gran equilibrio, frescura y elegancia y el San Cucufate Altos del Viso 2019, con 94 puntos Parker, un vino de marcada personalidad, profundo y con una estructura excepcional.

Cartel del evento Marcela Brasas y Vinos

Ambos vinos se maridarán con una selección de conservas gourmet de la prestigiosa marca Casa Santoña, reconocida por la calidad de sus elaboraciones y su cuidado proceso artesanal.

El evento ofrece la posibilidad de disfrutar de vino y pincho a precios de 3,5 euros y 4,5 euros, acercando así al público una experiencia gastronómica de alto nivel en un ambiente cercano y desenfadado.

Marcela Vinos consolida con esta cita su compromiso con la cultura del vino, promoviendo mensualmente momentos de encuentro y disfrute alrededor de grandes etiquetas y productos de calidad.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una joven de 21 años herida tras ser atropellada en León
  2. 2 Una empresa leonesa, obligada a pagar 5.300 euros por un despido encubierto
  3. 3 Alerta amarilla en León: fuertes vientos y desplome de las temperaturas
  4. 4 El acusado de matar a su madre: «Las voces me decían que era un clon y estaba secuestrada»
  5. 5 Desaparecen los pañales donados en Ponferrada por la Dana y almacenados en el rocódromo
  6. 6 Los conductores de La Palomera inauguran de forma oficiosa el nuevo aparcamiento
  7. 7 San Isidoro: de un asalto «similar» al Louvre a un Santo Grial blindado
  8. 8 Estudiantes de informática y otros ciclos están sin internet ni programas todo el curso
  9. 9 Los pueblos leoneses sin menores de edad: «Los jóvenes no quieren venir al medio rural»
  10. 10 Los alcaldes de León y alfoz se unen a Más Vuelos para exigir al Gobierno la terminal de carga aérea

Publicidad

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

leonoticias Marcela Vinos celebra una apertura excepcional con dos botellas Imperiales

Marcela Vinos celebra una apertura excepcional con dos botellas Imperiales