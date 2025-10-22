Marcela Vinos celebra una apertura excepcional con dos botellas Imperiales
Durante la velada se realizará la apertura de dos botellas Imperiales de 5 litros
León
Miércoles, 22 de octubre 2025, 09:04
El próximo jueves 23 de octubre a las 20:00 horas, Marcela Vinos acogerá un evento muy especial para los amantes del vino y la gastronomía. Durante la velada se realizará la apertura de dos botellas Imperiales de 5 litros. Una oportunidad única para degustar grandes vinos en un formato tan exclusivo como poco habitual.
Los vinos protagonistas serán el San Cobate La Finca 2021, valorado con 93 puntos Parker, un tinto de gran equilibrio, frescura y elegancia y el San Cucufate Altos del Viso 2019, con 94 puntos Parker, un vino de marcada personalidad, profundo y con una estructura excepcional.
Ambos vinos se maridarán con una selección de conservas gourmet de la prestigiosa marca Casa Santoña, reconocida por la calidad de sus elaboraciones y su cuidado proceso artesanal.
El evento ofrece la posibilidad de disfrutar de vino y pincho a precios de 3,5 euros y 4,5 euros, acercando así al público una experiencia gastronómica de alto nivel en un ambiente cercano y desenfadado.
Marcela Vinos consolida con esta cita su compromiso con la cultura del vino, promoviendo mensualmente momentos de encuentro y disfrute alrededor de grandes etiquetas y productos de calidad.