Luis Javier Adiego, alubiero mayor en La Bañeza

Irene de Celis La Bañeza Jueves, 11 de septiembre 2025, 08:49 Compartir

La alubia volverá a ser protagonista en la XXII Feria agroalimentaria de La Bañeza. Un fin de semana consolidado en el calendario bañezano que supone una oportunidad única para la exaltación de la ciudad, de su historia y de sus comarcas, poniendo en valor el campo, la agricultura y, de manera especial, la alubia, producto emblemático que ha dado renombre a La Bañeza y que cuenta con una industria agroalimentaria de gran relevancia para los agricultores de la zona.

Este año la Feria Agroalimentaria contará con 51 expositores, frente a los 39 de la edición anterior, procedentes de diversos lugares como León, Zamora, Salamanca, Asturias, Galicia, País Vasco y Portugal.

Actividades para todos

El viernes 12 de septiembre tendrá lugar el IX Concurso Infantil y la degustación de pera gallega, con la animación musical de la Agrupación Musical Bañezaina, el sábado 13 de septiembre habrá cata de café, concurso al mejor stand alubiero, cata y entrega de premios del concurso de recetas con alubias (en sus cuatro variedades: riñón, plancheta, canela y pinta), además de la tradicional preparación de las alubias en remojo. Como novedad, se celebrará una cata de maridaje de vermú casero.

El domingo 14 de septiembre desde las 7:00 horas se encenderán los fogones para preparar la Alubiada y a las 13:00 horas se rendirá homenaje al Alubiero Mayor. Media hora más tarde dará comienzo el reparto de alubias en la Plaza Mayor. Por la tarde, en la Plaza Obispo Alcolea, tendrá lugar el concierto de la Charra, aplazado durante las fiestas. La clausura de la feria será a las 21:00 horas.

El menú de la Alubiada de este año estará compuesto por escabeche de primero, alubias de segundo plato y, como postre, el tradicional bollo de San Lázaro.

Apertura de feria

Los horarios de la feria serán el viernes de 11:00 a 14:30 y de 18:00 a 22:00 horas, el sábado de 10:00 a 14:30 y de 18:00 a 22:00 horas y el domingo de 11:00 a 21:00 horas, de forma ininterrumpida.

Luis Javier Adiego, alubiero mayor

Luis Javier Adiego Marqués es el alubiero mayor de este 2025. Nació en La Bañeza y desde entonces, su vida ha estado marcada por un fuerte arraigo a su tierra, esa ciudad a la que siempre ha vuelto y de la que habla con orgullo. Hijo de Luis Adiego, secretario de la Azucarera de La Bañeza, y de María Marqués, creció en el barrio de la Azucarera, donde dio su primeros pasos y vivió una infancia que, como él mismo reconoce, le enseñó el valor de la comunidad, la amistad y el esfuerzo.

Ampliar Luis Javier Adiego Marqués Ayto La Bañeza

En 1997 ingresó en la Escuela de Técnicas de Seguridad, Defensa y Apoyo (ETESDA) del Ejército del Aire y del Espacio, en la Base Aérea de Zaragoza. Allí descubrió otra vocación: la cocina. Entre fogones y hornos, se formó en la rama de la hostelería. Su carrera militar lo llevó a la Residencia Oficial del Jefe del Estado Mayor del Aire y del Espacio, donde durante 11 años cocinó al más alto nivel. Después, fue destinado a la Academia Básica del Aire y del Espacio en La Virgen del Camino, donde continuó dejando huella.

Pero mientras la vida militar le ofrecía estabilidad, otra pasión iba creciendo dentro de él: la fotografía. En enero de 2018 pasó a la situación de reserva en el Ejército y abrió su propio estudio en La Bañeza. Desde entonces, su cámara se ha convertido en testigo privilegiado de comuniones, bodas, retratos y celebraciones que forman parte de la memoria colectiva de tantas familias bañezanas. Su compromiso con la ciudad no se queda ahí. Desde los inicios de la Alubiada, Luis Javier ha estado entre los fogones, colaborando año tras año y convirtiéndose en uno de sus cocineros más veteranos. Para él, no se trata solo de preparar alubias: es un acto de cariño hacia su gente, una manera de devolver a La Bañeza todo lo que le ha dado.

Hoy, Luis Javier es mucho más que un fotógrafo o un cocinero con pasado militar. Es un bañezano orgulloso de sus raíces, un hombre que ha sabido transformar cada etapa de su vida en una oportunidad para crecer, formar una familia y aportar a su ciudad.

Temas

La Bañeza