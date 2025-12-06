leonoticias - Noticias de León y provincia

Ganadería Arbas en la Feria de Productos de León Irene de Celis
Lomo de vaca ecológico, directo al consumidor gracias a Ganadería Arbas

La Ganadería Arbas, calificada ecológica desde 2015, ofrece una venta directa al consumidor de productos cárnicos de una calidad única

Irene de Celis

León

Sábado, 6 de diciembre 2025, 13:26

Los productos cárnicos de Ganadería Arbas ofrecen a los amantes de la gastronomía calidad, cercanía y un sello ecológico que hace de sus piezas algo único.

Esta ganadería de vacuno te ofrecen un servicio completo. «Cerramos el círculo» define Rosana Álvarez. «Criamos los animales y vendemos el producto directo al consumidor, o se lo llevamos a casa o mediante envíos de logística en frío», explican desde Ganadería Arbas.

Una de las novedades que ofrecen este año en la Feria de Productos de León es su lomo de vaca, pero todas sus piezas ofrecen un sabor único al paladar. El ganado, que pasta en la zona del valle de Arbas, se caracteriza por los pastos calizos, «muy buenos para producir una carne tierna y con mucho sabor».

Rosana Álvarez en el stand de Ganadería Arbas I.G.B

Ganadería Arbas, situada en el stand 14D, anima a todos los leoneses y visitantes a visitarlos y probar productos como su chorizo o lomo, que no dejarán indiferente a nadie.

La feria de productos de León, bajo el lema 'Sabores de un Reino', permanecerá abierta al público hasta el lunes 8 de diciembre en horario de 11 a 14.30 y de 17 a 21.30 horas para ofrecer a leoneses y visitantes lo mejor de los productos de toda la provincia.

