Kira Miró, premio honor 2025 Festival de Cine de Astorga
Kira Miró, Premio Honor en el Festival de Cine de Astorga

Astorga encara la recta final la edición número 28 de su Festival de Cine

Irene de Celis

Astorga

Sábado, 6 de septiembre 2025, 10:52

Los amantes del cine tienen una cita asegurada en Astorga. La ciudad ya se encuentra en la recta final de su XXVIII edición con un fin de semana muy especial.

Tras la proyección de diferentes cortometrajes que los astorganos han podido disfrutar durante toda la semana llega el momento de vestirse de gala para despedir, un año más, uno de los eventos más importantes de la ciudad.

El sábado 6 de septiembre comenzará a las 12:30 horas con el encuentro con la prensa del Premio de Honor que este año recae sobre la actriz Kira Miró y que descubrirá la estrella a las 21:00 horas de la tarde.

Gala Festival de Cine

El teatro Gullón acogerá la gran gala presentada por los periodistas Arturo Martínez y Natalia A. Turrado. Durante el acto tendrá lugar la actuación de Zamoclown y de la Astorga Dixie Band y se entregarán los diferentes premios y distinciones de la edición de este 2025. Los cortometrajes ganadores se proyectarán el próximo martes 9 de septiembre a las 18:00 horas en el Salón de Actos de la Biblioteca Municipal.

El domingo 7 Salva Reina, actual Premio Goya a mejor actor de reparto 2025, repartirá entre los presentes las mejores carcajadas con su monólogo 'Prohibido echarle cacahuetes al mono'.

Festival calificador para los Premios Goya

El Festival de Cine de Astorga ha contado durante esta edición con una de las mejores noticias para los amantes de este sector. La Academia de Cine de España ha incluido este certamen en el listado de festivales calificadores para los Premios Goya en la categoría de cortometrajes. Este reconocimiento a nivel nacional convierte a este festival en el único de la provincia en puntuar para esta categoría.

