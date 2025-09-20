Jornada de humor en La Robla para recaudar fondos por Darío

Leticia Domínguez La Robla Sábado, 20 de septiembre 2025, 09:24 Compartir

El sábado 20 de septiembre La Robla será un lugar donde no faltarán risas y buen humor por una buena causa. A lo largo del día, dos eventos humorísticos se celebrarán en la localidad con el fin de recaudar fondos para la Asociación 'Por dos pulgares de nada', una asociación que busca recaudar fondos para apoyar la investigación de la Fibrodisplasia Osificante Progresiva (FOP). Una enfermedad rara que sufre Darío, un niño de tres años de Pola de Gordón. Esta enfermedad se caracteriza por la osificación progresiva de músculos, tendones y ligamentos. Actualmente, no existe una cura conocida para esta enfermedad, pero la investigación científica está arrojando luz sobre sus causas y posibles tratamientos. Es aquí es donde entra en juego la recaudación de fondos y la Asociación 'Por dos pulgares de nada' que ha puesto en marcha la madre de Darío. Para seguir consiguiendo apoyo económico, surgen estos dos eventos en La Robla.

Jornada de humor por una buena causa

El sábado a las 18:30 h en la Casa de la Cultura de La Robla se celebrará el evento benéfico 'Mago Cess'. Las entradas ya están a la venta por 6 euros en butaca. Si se desea colaborar pero no es posible acudir, la organización ha puesto a disposición del público una fila cero por valor de 3 euros. Por cortesía de Darío y la Asociación 'Por dos pulgares de nada', los padres que vayan a acompañar a sus hijos a ver al mago no pagaran entrada.

Cartel Mago Cess Asociación Por dos pulgares de nada

Por la noche, a las 23 h también en la Casa de la Cultura de La Robla, tendrá lugar «Hazme Humor» un evento que contará con diferentes monologuistas como Kaco Forms, Lore Navarro, Julen Axpe o Marta Sis y que será presentado por Tiko Astur. Las entradas ya están a la venta por 22 euros en butaca o 10 euros en fila cero.

Entradas disponibles en la plataforma Eventim.

Únete a este plan y disfruta del mejor humor solidario.