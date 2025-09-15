leonoticias - Noticias de León y provincia

Una de las asistentes al #findexoven en Villaquilambre @findexoven
Publirreportaje

El #Findexoven de Villaquilambre divierte a pequeños y mayores

La celebración del evento #findexoven en Villaobispo reunió durante el fin de semana a miles de vecinos con ganas de pasarlo en grande

Irene de Celis

Irene de Celis

Villaquilambe

Lunes, 15 de septiembre 2025, 09:48

Villaquilambre sigue demostrando que es un municipio con actividades para todas las edades y gustos. Este fin de semana el pabellón de CEIP Los Adiles de Villaobispo acogió una edición más del #findexoven, un evento gratuito dirigido a sus vecinos más jóvenes con actividades para todos.

Minnie y Mickey mouse animaron y sacaron a bailar a los más pequeños mientras que diferentes actividades de humor, deportivas y culturales llenaron un fin de semana de lo más divertido. Las presentaciones literarias acercaron el amor por la lectura a los allí presentes o la presencia de cosplayers como Shiroychigo o Shirai Kuroko demostraron que en Villaquilambre hay espacio para todo tipo de gustos.

Stands heterogéneos

Por otro lado, los stands allí disponibles recibieron la visita de los más curiosos. Diferentes asociaciones del municipio del alfoz de León, increíbles ilustraciones, libros, textiles, juegos de mesa y otras opciones que, sin duda, no dejaron indiferente a nadie, fueron los protagonistas del mercadillo este fin de semana.

Stands en Villaquilambre @findexoven

Un evento que sigue cosechando éxito tras éxito en cada edición celebrada y en el que ya se trabaja para el 2026.

