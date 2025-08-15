leonoticias - Noticias de León y provincia

Localidad de Villablino Ayto Villablino
Publirreportaje

Fin de semana de lo más festivo en Villablino

Villablino aún tiene por delante tres días completos de una amplia programación

Irene de Celis

Villablino

Viernes, 15 de agosto 2025, 12:56

Villablino continúa con sus fiestas patronales. Estos días atrás el valle ha vivido momentos inolvidables con música en directo, buena gastronomía o el campeonato de la xamascada que ha conseguido reunir a cientos de personas.

Por delante aún quedan tres días muy completos para disfrutar con familiares y amigos. Este viernes 15 comienza con la xamascada y el scape room en la Casa Cultura.

El tren turístico seguirá ofreciendo un agradable paseo por la localidad y el mercado romano ofrecerá los mejores puestos y talleres para todos. Uno de los puntos claves será el concurso nacional de entibadores mineros que estará acompañado por la banda de Gaitas del Narcea. Para finalizar, mucha música y espectáculo pondrán a bailar a todos.

El sábado y el domingo, además de las actividades ya conocidas por todos, los vecinos de la localidad celebrarán la misa en honor a San Roque, el desfile multitemático o celebrarán por todo lo alto el Día de Laciana con muestras de mastines, juegos tradicionales o rutas culturales para acercar a todos los interesados lo mejor de la cultura popular.

Estas y muchas otras actividades están preparadas con mucha ilusión desde el consistorio y con las que se busca crear momentos de hermanamiento y diversión entre la comarca.

