Fin de semana de lo más festivo en Villablino

Villablino continúa con sus fiestas patronales. Estos días atrás el valle ha vivido momentos inolvidables con música en directo, buena gastronomía o el campeonato de la xamascada que ha conseguido reunir a cientos de personas.

Por delante aún quedan tres días muy completos para disfrutar con familiares y amigos. Este viernes 15 comienza con la xamascada y el scape room en la Casa Cultura.

El tren turístico seguirá ofreciendo un agradable paseo por la localidad y el mercado romano ofrecerá los mejores puestos y talleres para todos. Uno de los puntos claves será el concurso nacional de entibadores mineros que estará acompañado por la banda de Gaitas del Narcea. Para finalizar, mucha música y espectáculo pondrán a bailar a todos.

El sábado y el domingo, además de las actividades ya conocidas por todos, los vecinos de la localidad celebrarán la misa en honor a San Roque, el desfile multitemático o celebrarán por todo lo alto el Día de Laciana con muestras de mastines, juegos tradicionales o rutas culturales para acercar a todos los interesados lo mejor de la cultura popular.

Estas y muchas otras actividades están preparadas con mucha ilusión desde el consistorio y con las que se busca crear momentos de hermanamiento y diversión entre la comarca.

