La feria de Productos de León es seña de «tradición, calidad y buen hacer»

Irene de Celis León Sábado, 6 de diciembre 2025, 13:17 | Actualizado 13:34h.

La Feria de productos de León está de vuelta. La cita gastronómica favorita de todos los leoneses vuelve a reunir a más de 100 expositores en el Palacio de Exposiciones en una edición número 31 que ha estado protagonizada por el esfuerzo y afán de superación de muchos de los productores que se vieron afectados por los incendios de este verano.

El alcalde de León, Jose Antonio Diez, inauguró este acto destacando «el rico patrimonio gastronómico, enológico y alimentario presente en este Palacio de Exposiciones», además continuó apoyando el éxito de la cita «tenemos garantizada la calidad del producto, el buen hacer de los productores y la colaboración de los clientes».

Por su parte, el vicepresidente de la Diputación de León y responsable del área de Productos de León, Roberto Aller, tomó la palabra para resaltar la responsabilidad de la Diputación con los productores y la apuesta por « lo mejor de la agricultura, la ganadería y de sus procesos de transformación, además del carácter de un pueblo, el leonés, que ha demostrado que es incansable, justo y, sobretodo, que nunca dejará de luchar por lo que cree».

Por último, fue el turno de Gerardo Álvarez Courel, presidente de la Diputación de León. «Este año cumplimos 31 ediciones, una cifra que invita a reflexionar sobre el camino recorrido y sobre la fortaleza del sector agroalimentario leonés» concluyó Courel.

Bajo el lema 'Sabores de un Reino', los diferentes stands repartidos por un amplio espacio ofrecen a los leoneses y visitantes ingeniosas novedades y productos de una calidad inmejorable y un sello leonés que se saborea en cada bocado.

Ampliar Inauguración de la Feria de productos de León Peio García

Una amplia programación

Durante estos días, además de las diferentes posibilidades gastronómicas también hay una amplia programación de actividades que incluyen cocina en vivo, mesas redondas, presentaciones o degustaciones, dos talleres inclusivos para personas con discapacidad, y una queimada popular el domingo a las 20.15 horas.

Otro de los actos que más curiosos concentra es el concurso nacional de cortadores de Jamón Ciudad de León de Agustín Risueño que este año cumplirá su octava edición y contará con la participación de grandes profesionales que demostrarán su destreza con el cuchillo.

Ampliar VIII concurso nacional de cortadores de Jamón Ciudad de León LN

El horario de 'Sabores de un Reino' es de 11 a 14.30 y de 17 a 21.30 horas.