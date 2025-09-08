leonoticias - Noticias de León y provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Peluquería canina Don perrín en el centro de León
Peluquería canina Don perrín en el centro de León Adrián Martínez
Publirreportaje

Don perrin, la peluquería canina donde cada peludo es especial

La peluquería canina Don perrín, situada en el Pasaje Ordoño II, ofrece a tus peludos un trato familiar y cercano

Irene de Celis

Irene de Celis

León

Lunes, 8 de septiembre 2025, 09:44

Tus perros tienen la oportunidad de sentirse únicos en Don Perrin, una peluquería canina donde se prima el trato personalizado y la familiaridad con cada uno de los peludos. Alejandro Fernández, amante de los animales y dueño del establecimiento tiene un claro objetivo con cada una de las mascotas que le hacen una visita «Don perrín está hecho con mucho mimo y para que el perro esté el tiempo que necesite. Aquí no lo medimos en tiempo si no según la necesidad de cada uno».

Su amor por los animales hace de su trabajo una pasión. Cada corte de pelo se adapta a la raza y estilo de cada uno además de estar especializados en stripping, una técnica con la que mantener la textura natural del pelo duro ideal para razas como el westie o el schnauzer.

Además, el baño pasa a ser uno de los mejores momentos para cada perro. En él se relajan a la vez que quedan impecables utilizando productos específicos para cada piel y pelaje, incluyendo secado y cepillado.

Peluquería canina Don perrín en el centro de León Adrián Martínez
Imagen principal - Peluquería canina Don perrín en el centro de León
Imagen secundaria 1 - Peluquería canina Don perrín en el centro de León
Imagen secundaria 2 - Peluquería canina Don perrín en el centro de León

Productos de primera calidad

Don perrín ofrece, además del servicio de peluquería canina, una pequeña selección de productos caracterizados por su gran calidad y elaborados en España. Alimentación y snacks idóneos para ellos, complementos y juguetes para que cada paseo sea único o productos de cuidado siempre pensando en el bienestar de cada animal.

En horario de 10:00 a 18:00 de lunes a viernes, Don perrín y Alejandro te aseguran una experiencia tranquila y llena de mucho cariño en el corazón de León.

Don perrín

  • Teléfono 640352885

  • Dirección Pasaje Ordoño II, 17 León

Publicidad

Top 50
  1. 1 Se desata un nuevo incendio en un pueblo de León que moviliza a 16 medios de extinción
  2. 2 Herido un joven de 26 años tras una agresión con arma blanca en un pueblo de León
  3. 3 Una conocida marca juvenil baja la persiana de sus tres tiendas en León y Ponferrada
  4. 4 Dos heridos en un accidente al salirse su vehículo de la vía en La Robla
  5. 5 La Cultural merece más pero no tiene gol
  6. 6 Tres turismos implicados en un accidente en la ronda sur de León
  7. 7 Un concejal asfalta la calle de su vivienda familiar y la oposición lo lleva al pleno
  8. 8 El Mercado, el barrio que es «un pueblo dentro de la ciudad» de León
  9. 9 León vive, por poco, el último eclipse total de Luna hasta 2028
  10. 10 Ya se conoce el horario de la visita del Castellón al Reino de León

Publicidad

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

leonoticias Don perrin, la peluquería canina donde cada peludo es especial