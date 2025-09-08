Don perrin, la peluquería canina donde cada peludo es especial

Irene de Celis León Lunes, 8 de septiembre 2025, 09:44 Compartir

Tus perros tienen la oportunidad de sentirse únicos en Don Perrin, una peluquería canina donde se prima el trato personalizado y la familiaridad con cada uno de los peludos. Alejandro Fernández, amante de los animales y dueño del establecimiento tiene un claro objetivo con cada una de las mascotas que le hacen una visita «Don perrín está hecho con mucho mimo y para que el perro esté el tiempo que necesite. Aquí no lo medimos en tiempo si no según la necesidad de cada uno».

Su amor por los animales hace de su trabajo una pasión. Cada corte de pelo se adapta a la raza y estilo de cada uno además de estar especializados en stripping, una técnica con la que mantener la textura natural del pelo duro ideal para razas como el westie o el schnauzer.

Además, el baño pasa a ser uno de los mejores momentos para cada perro. En él se relajan a la vez que quedan impecables utilizando productos específicos para cada piel y pelaje, incluyendo secado y cepillado.

Peluquería canina Don perrín en el centro de León Adrián Martínez

Productos de primera calidad

Don perrín ofrece, además del servicio de peluquería canina, una pequeña selección de productos caracterizados por su gran calidad y elaborados en España. Alimentación y snacks idóneos para ellos, complementos y juguetes para que cada paseo sea único o productos de cuidado siempre pensando en el bienestar de cada animal.

En horario de 10:00 a 18:00 de lunes a viernes, Don perrín y Alejandro te aseguran una experiencia tranquila y llena de mucho cariño en el corazón de León.

Don perrín Teléfono 640352885

Dirección Pasaje Ordoño II, 17 León

Temas

Animales