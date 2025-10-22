El coto escolar ofrece un curso gratuito sobre horticultura agroecológica

Irene de Celis León Miércoles, 22 de octubre 2025, 09:03 Compartir

El Coto Escolar del Ayuntamiento de León, en colaboración con Naturgeis, lanza un curso gratuito de agricultura ecológica y agroecología, dirigido a quienes deseen adquirir conocimientos prácticos en este ámbito. Esta formación, eminentemente práctica, enseñará los principios fundamentales para una gestión hortícola más eficiente y sostenible que la agricultura convencional.

Los participantes aprenderán sobre los principios de la agroecología, la gestión del suelo y el uso de microorganismos beneficiosos, como bacterias fijadoras de nitrógeno y micorrizas, y técnicas de compostaje para mejorar la sostenibilidad y fertilidad del suelo.

Además, el curso se enfoca en prácticas agrícolas sostenibles, como la rotación de cultivos y la labranza mínima, para favorecer la retención de carbono y la salud del suelo. También se enseñarán estrategias para reducir el uso de agroquímicos y gestionar eficientemente el agua.

Antonio Tucci, profesor del curso, es biólogo ambiental y formador especializado en agricultura y ganadería regenerativa. Combina la investigación ecológica con la práctica en su propia finca Val do Conso (Ourense), donde aplica técnicas de manejo holístico y regeneración del suelo. Colabora con Agricultura Regenerativa Ibérica y diversas entidades rurales en programas de formación que promueven una agricultura viva, resiliente y sostenible, siendo con ello un referente en el sector a nivel nacional, por lo que es una oportunidad única para formarse en las técnicas y prácticas más innovadoras en agroecológica.

Al finalizar el curso, los asistentes recibirán un título oficial que acreditará sus conocimientos en agricultura ecológica. Esta formación es posible gracias a la financiación de la Junta de Castilla y León y de la Unión Europea, lo que permite que sea completamente gratuita para los interesados.

Las sesiones se impartirán en el Aula del Coto Escolar, a partir del 10 de noviembre, en horario de lunes y martes, de 16:00 a 21:00, durante tres semanas. Para más información e inscripciones, se puede visitar la página web de Naturgeis.

