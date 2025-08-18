Conoce la Ruta de los Monasterios de Gradefes

Irene de Celis Gradefes Lunes, 18 de agosto 2025, 09:19 Compartir

Gradefes cuenta con una impresionante lista de Monasterios que son una verdadera joya arquitectónica. Su situación convierte a la comarca en una zona con una auténtica riqueza a nivel vegetal, faunística, arquitectónica y etnográfica.

Su arquitectura, realizada de manera tradicional en barro, se manifiestan en palomares, molinos, casetas de era, corrales de ganado y hornos de pan. Son una serie de construcciones que se sirven de los materiales más sencillos y próximos.

Ahora es el momento de disfrutar y conocer más a fondo estas arquitecturas y su historia.

Ruta de los monasterios de Gradefes LN

Ruta de los monasterios

El municipio ofrece estas rutas de monasterios con una duración de aproximadamente 3 horas, todos ellos situados dentro del municipio de Gradefes. Para poder llevarlas a cabo se necesita un grupo de mínimo 7 personas y en ellos se podrán conocer la Iglesia románica en Villarmún (B.I.C. 1982), el Monasterio renacentista/barroco de San Pedro de Eslonza (ruinas) en Santa Olaja de Eslonza (B.I.C. 1931), el Monasterio mozárabe de San Miguel de Escalada en San Miguel de Escalada (B.I.C. 1886) y el Monasterio románico Santa María la Real de Gradefes en Gradefes (B.I.C. 1924).

Desde el Ayuntamiento de la localidad también especifican que la visita al monasterio mozárabe de San Miguel de Escalada es por el exterior, ya que, al ser de propiedad del Obispado de León, tiene una gestión propia, por lo que se aplicarán las tasas que tengan estipuladas para el que desee pueda visitarlo en su interior. En el caso de que se desee hacer una visita guiada se puede consultar la disponibilidad del guía municipal en el teléfono 601 633 650, aplicándo el coste correspondiente.

Una oportunidad perfecta para empaparse de nuestra cultura y conocer los mejores rincones de Gradefes que algunos todavía ignoran.

