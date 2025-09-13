leonoticias - Noticias de León y provincia

El Colegio de Gestores celebra «toda una vida al servicio de la ciudadanía»

La gala, celebrada este 12 de noviembre, contó con el apoyo de diferentes personalidades de la política y sociedad leonesa

Irene de Celis

Irene de Celis

León

Sábado, 13 de septiembre 2025, 17:16

El Colegio de Gestores Administrativos de Castilla y León eligió la ciudad de León para celebrar, este viernes 12 de septiembre, su festividad de San Cayetano de Thiene. El Palacio de los Guzmanes acogió un acto en el que se conmemoró el servicio ofrecido por los gestores que han cumplido 25 y 40 años al frente de esta labor y se llevó a cabo la jura de los nuevos colegiados.

Una buena oportunidad para reivindicar la labor de esta profesión que busca «ayudar al ciudadano, ayudar a la empresa y ayudar a la administración pública» según explicó Fernando Jesús Santiago, presidente del Consejo General de Gestores Administrativos.

En representación de la sociedad leonesa se encontraba Jose Antonio Diez alcalde de León, y Gerardo Álvarez Courel, presidente de la Diputación. El edil de la ciudad no dudó en alabar la labor de este Colegio ya que »el compromiso y el objeto de demostrar que las cosas se han hecho bien durante tanto tiempo». Courel por su parte aprovechó la oportunidad para ofrecerles « que todo lo que tenemos en León y en la provincia es para todos y estamos orgullosos de poder acoger un acto como este».

Presidente de la Diputación y alcalde de León en la celebración de San Cayetano de Thiene Adrián Martínez

Fernando Jesús Santiago Ollero, presidente del Consejo General de Gestores Administrativos de España, reivindicó la profesión de gestor administrativo «está y permanece fuerte por muchos años al servicio de la ciudadanía».

Un acto emotivo donde celebrar la buena salud de esta profesión y cuyo Colegio cumplió el pasado 31 de mayo 90 años de vida.

