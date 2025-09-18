Tienes una cita con el golf más solidario en el Torneo Birdigan - FECLEM

Irene de Celis León Jueves, 18 de septiembre 2025, 08:24 Compartir

Regresa uno de los torneos más especiales que se celebran en León. El torneo solidario de Birdigan - FECLEM se celebrará en León Club de Golf los próximos 26, 27 y 28 de septiembre. Un evento OPEN donde podrán participar por una buena causa tantos socios como no socios. El cincuenta por ciento de cada inscripción irá destinado a la Fundación FECLEM de una cantidad de 50 euros para el viernes o el sábado y de 30 euros para el domingo.

Formato del torneo

Tanto el viernes, con un máximo de 72 jugadores, como el sábado, con 120 participantes, será la fase previa del torneo solidario en León Club de Golf. Los participantes jugarán en la modalidad individual Stableford, con un HCP máximo de 26,4, y podrán optar al terminar la competición de un sorteo con increíbles regalos y la entrega de premios a los ganadores de cada categoría.

Gran final

Será el domingo 28 de septiembre cuando tenga lugar la gran final del torneo. Las parejas de este día se formarán por sorteo en la entrega de los premios de la jornada anterior y jugarán en la modalidad Greensome Chapman.

Al finalizar, tendrá lugar la entrega de premios para los ganadores, los premios especiales a la bola más cercana, sorteos y una rica comida para todos.

Una oportunidad única que te ofrece Birdigan de disfrutar del golf a la vez que se colabora con una buena causa.

La Fundación Feclem

La Fundación FECLEM (Fundación Tutelar de Personas con Enfermedad Mental de Castilla y León) se dedica principalmente a la protección jurídica y social de personas con problemas de salud mental en la comunidad de Castilla y León.

Algunas de sus funciones son:

-Ejercer la tutela, curatela u otras figuras de guarda que un juez encomiende para personas con enfermedad mental grave que han sido declaradas incapaces judicialmente y que no tienen familiares o allegados adecuados para esa función.

-Realizar un plan de apoyo individualizado para cada persona tutelada, fomentando su autonomía, su integración social y la mejora de su calidad de vida.

-También ofrece servicios de información, orientación, y asesoramiento para personas, familias y profesionales sobre las figuras legales de apoyo jurídico.

Para más información de su actividad, pueden visitar su página web www.feclem.org o acercarse por sus oficinas situadas en la Calle Lope de vega, 12 de la ciudad de León.

