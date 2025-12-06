leonoticias - Noticias de León y provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Chocolate Santocildes en la Feria de Productos de León
Chocolate Santocildes en la Feria de Productos de León Irene de Celis
Publirreportaje

El chocolate Dubai ya llena los stands de Chocolates Santocildes

Chocolates Santocildes ofrece a los leoneses una gran variedad de sabores, tradicionales y novedosos, para llenar las mesas estas navidades

Irene de Celis

Irene de Celis

León

Sábado, 6 de diciembre 2025, 16:46

Si buscamos tradición más chocolate en León, Santocildes es la primera opción. Cinco generaciones trabajando con mucho mimo para ofrecer a los leoneses más golosos el mejor chocolate de la provincia.

Además de sus ya reconocidos adobes de chocolates, o de sus tabletas más tradicionales que son un acierto seguro, este año Santocildes presenta en la Feria de Productos de León el nuevo chocolate viral que tiene locos a los amantes de este manjar, el chocolate Dubai.

Sin lugar a duda, la tradición y la innovación vuelven a verse la cara en esta empresa familiar con mucha historia.

Stand de Chocolate Santocildes Irene de Celis

Chocolate Santocildes, situado en el stand 1D, invita a los leones a llenar sus mesas de Navidad de tradición con los turrones de Santocildes y la amplia variedad de chocolates que ofrecen para todos los gustos.

La feria de productos de León, bajo el lema 'Sabores de un Reino', permanecerá abierta al público hasta el lunes 8 de diciembre en horario de 11 a 14.30 y de 17 a 21.30 horas para ofrecer a leoneses y visitantes lo mejor de los productos de toda la provincia.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una carretera de León queda cubierta de restos de animales muertos tras la pérdida de carga de un camión
  2. 2 El resurgir de Clemente: «No somos Castilla-León ni Castilla y León y Burgos y Soria; un poco de respeto»
  3. 3 La reacción de Donald Trump al encontrarse con la camiseta más mediática de la Cultural
  4. 4 Guardia Civil y Bomberos de León ayudan en un «susto» en una residencia de ancianos en León
  5. 5 El desconocido origen leonés de Yolanda Ramos: «Amo León, pero sois muy cerrados»
  6. 6 El bar leonés que 36 años después de abrir continuó su historia gracias a su camarera
  7. 7 Un hombre de unos 40 años resulta herido al chocar su patinete contra un coche en León
  8. 8 Muere en Madrid una mujer tras precipitarse desde un décimo piso con sus dos hijos de 3 años, ambos muy graves
  9. 9 Ni Barça ni Madrid; estos son los posibles rivales de la Cultural
  10. 10 El youtuber de más de 9 millones de seguidores que pasó 24 horas con una monja de clausura de León

Publicidad

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

leonoticias El chocolate Dubai ya llena los stands de Chocolates Santocildes