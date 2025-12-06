El chocolate Dubai ya llena los stands de Chocolates Santocildes

Irene de Celis León Sábado, 6 de diciembre 2025, 16:46 Compartir

Si buscamos tradición más chocolate en León, Santocildes es la primera opción. Cinco generaciones trabajando con mucho mimo para ofrecer a los leoneses más golosos el mejor chocolate de la provincia.

Además de sus ya reconocidos adobes de chocolates, o de sus tabletas más tradicionales que son un acierto seguro, este año Santocildes presenta en la Feria de Productos de León el nuevo chocolate viral que tiene locos a los amantes de este manjar, el chocolate Dubai.

Sin lugar a duda, la tradición y la innovación vuelven a verse la cara en esta empresa familiar con mucha historia.

Ampliar Stand de Chocolate Santocildes Irene de Celis

Chocolate Santocildes, situado en el stand 1D, invita a los leones a llenar sus mesas de Navidad de tradición con los turrones de Santocildes y la amplia variedad de chocolates que ofrecen para todos los gustos.

La feria de productos de León, bajo el lema 'Sabores de un Reino', permanecerá abierta al público hasta el lunes 8 de diciembre en horario de 11 a 14.30 y de 17 a 21.30 horas para ofrecer a leoneses y visitantes lo mejor de los productos de toda la provincia.