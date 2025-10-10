leonoticias - Noticias de León y provincia

Charada es referente en estilo y sus colecciones llenas de color
Publirreportaje

Charada recibe el frío con marcas exclusivas y nuevas tendencias

Esta boutique leonesa ubicada en el centro de León es referente en estilo y moda sostenible

León

Viernes, 10 de octubre 2025, 08:22

En Charada, en pleno centro de la capital leonesa, ya está disponible la nueva temporada para todas aquellas personas que desean renovar sus looks con estilo y personalidad. En esta boutique leonesa se pueden encontrar nuevas tendencias, tejidos sostenibles y prendas exclusivas.

Marcas exclusivas

En Charada se pueden encontrar marcas exclusivas como King Louie, Sugarhill o Circus. Todas estas firmas de moda tienen en común el colorido y la inspiración vintage.

La importancia de los complementos

En esta boutique leonesa trabajan para que toda persona que entre en la tienda salga con su outfit completo. Disponen de una amplia gama de accesorios como calzado en piel, mochilas sostenibles , joyería de diseño o guantes.

Referente de moda

Charada es un referente de moda en León desde 2001 cuando abrió sus puertas. Esta temporada, señalan desde la boutique, que las tendencias son los trajes pantalón con bomber en lugar de la tradicional americana. En tejidos vuelve con fuerza la pana tanto en faldas, vestidos y pantalones. Respecto al calzado, el protagonista será el print animal.

Charada Moda se encuentra en la calle Julio del Campo, 1 de la capital leonesa.

