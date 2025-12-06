leonoticias - Noticias de León y provincia

Embutidos La Pradera en la Feria de Productos de León Irene de Celis
Cecina de chivo embuchada y cecina de angus, productos estrella en Embutidos La Pradera

Embutidos La Pradera se presenta en la Feria de Productos de León con los embutidos de siempre y sabores tradicionales no tan conocidos

Irene de Celis

Irene de Celis

León

Sábado, 6 de diciembre 2025, 13:22

Embutidos La Pradera apuesta por lo tradicional. Los productos de siempre como el chorizo o el salchichón acompañan en el stand de La Pradera a productos como la cecina de chivo embuchada o la cecina de angus. «La cecina de chivo embuchada está siendo un éxito, la gente la está descubriendo otra vez ya que embuchada se facilita el consumo y los consumidores se están sorprendiendo». Por otro lado ofrecen la cecina de angus, puesta a la venta desde este verano, «es una carne muy agradecida al paladar, no tiene nada que ver con la cecina de vaca normal», nos explican desde Embutidos La Pradera.

Marga González lo tiene claro, hay que seguir apostando por los productos de siempre. «Animo a que la gente se atreva a probar productos de siempre, pero que se dejaron de consumir. Hay que volver a los sabores de siempre, los de casa», sugiere Marga.

Stand de Embutidos La Pradera Irene de Celis

Embutidos La Pradera, situada en el stand 3A, tiene todo listo para que disfrutes de los clásicos y descubras nuevos productos sorprendentes.

La feria de productos de León, bajo el lema 'Sabores de un Reino', permanecerá abierta al público hasta el lunes 8 de diciembre en horario de 11 a 14.30 y de 17 a 21.30 horas para ofrecer a leoneses y visitantes lo mejor de los productos de toda la provincia.

