leonoticias - Noticias de León y provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Bodega 100Cepas en la Feria de Productos de León
Bodega 100Cepas en la Feria de Productos de León Irene de Celis
Publirreportaje

Bodega 100Cepas, expertos en vinos tintos 'ligeros y con carácter'

La Bodega 100Cepas ofrece en esta Feria de Productos de León una calidad única en sus vinos tintos

Irene de Celis

Irene de Celis

León

Sábado, 6 de diciembre 2025, 17:35

Los vinos tintos de la Bodega 100Cepas «con más o menos crianza» como define su responsable César, se llevan a cabo mediante un trabajo con mucho mimo y dedicación y una vendimia manual y familiar. «El vino que menos tiempo tiene son 12 meses en barrica , que lo denominamos joven barrica y el otro 20 de meses de barrica como crianza», señala César.

Esta bodega familiar, situada en Corbillos de los Oteros, elabora poca cantidad pero la calidad es inmejorable. «Son vinos muy bien elaborados. Nuestros vinos no son potentes, si no que son vinos afrancesados, más ligeros que se dejan beber fácil pero con potencia y carácter», describió César.

Bodega 100Cepas en la Feria de Productos de León Irene de Celis

100Cepas, situada en el stand 22B, ofrece un trato personalizado y una selección de vinos de gran valor. Además, su apuesta por el enoturismo te acercará a conocer en visitas guiadas la elaboración de sus vinos y sus instalaciones.

La feria de productos de León, bajo el lema 'Sabores de un Reino', permanecerá abierta al público hasta el lunes 8 de diciembre en horario de 11 a 14.30 y de 17 a 21.30 horas para ofrecer a leoneses y visitantes lo mejor de los productos de toda la provincia.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una carretera de León queda cubierta de restos de animales muertos tras la pérdida de carga de un camión
  2. 2 El resurgir de Clemente: «No somos Castilla-León ni Castilla y León y Burgos y Soria; un poco de respeto»
  3. 3 La reacción de Donald Trump al encontrarse con la camiseta más mediática de la Cultural
  4. 4 Guardia Civil y Bomberos de León ayudan en un «susto» en una residencia de ancianos en León
  5. 5 El desconocido origen leonés de Yolanda Ramos: «Amo León, pero sois muy cerrados»
  6. 6 El bar leonés que 36 años después de abrir continuó su historia gracias a su camarera
  7. 7 Un hombre de unos 40 años resulta herido al chocar su patinete contra un coche en León
  8. 8 Muere en Madrid una mujer tras precipitarse desde un décimo piso con sus dos hijos de 3 años, ambos muy graves
  9. 9 Ni Barça ni Madrid; estos son los posibles rivales de la Cultural
  10. 10 El youtuber de más de 9 millones de seguidores que pasó 24 horas con una monja de clausura de León

Publicidad

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

leonoticias Bodega 100Cepas, expertos en vinos tintos 'ligeros y con carácter'