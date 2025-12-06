Bodega 100Cepas, expertos en vinos tintos 'ligeros y con carácter'

Irene de Celis León Sábado, 6 de diciembre 2025, 17:35 Compartir

Los vinos tintos de la Bodega 100Cepas «con más o menos crianza» como define su responsable César, se llevan a cabo mediante un trabajo con mucho mimo y dedicación y una vendimia manual y familiar. «El vino que menos tiempo tiene son 12 meses en barrica , que lo denominamos joven barrica y el otro 20 de meses de barrica como crianza», señala César.

Esta bodega familiar, situada en Corbillos de los Oteros, elabora poca cantidad pero la calidad es inmejorable. «Son vinos muy bien elaborados. Nuestros vinos no son potentes, si no que son vinos afrancesados, más ligeros que se dejan beber fácil pero con potencia y carácter», describió César.

Ampliar Bodega 100Cepas en la Feria de Productos de León Irene de Celis

100Cepas, situada en el stand 22B, ofrece un trato personalizado y una selección de vinos de gran valor. Además, su apuesta por el enoturismo te acercará a conocer en visitas guiadas la elaboración de sus vinos y sus instalaciones.

La feria de productos de León, bajo el lema 'Sabores de un Reino', permanecerá abierta al público hasta el lunes 8 de diciembre en horario de 11 a 14.30 y de 17 a 21.30 horas para ofrecer a leoneses y visitantes lo mejor de los productos de toda la provincia.