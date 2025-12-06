leonoticias - Noticias de León y provincia

Belén artesanal de Lorenzana
Belén artesanal de Lorenzana Raúl Redondo
El belén tradicional de Lorenzana, «una obra excepcional» que mejora cada año

El belén tradicional de Lorenzana abrió sus puertas el viernes 5 de diciembre para vecinos y amantes de la Navidad

Irene de Celis

Irene de Celis

Lorenzana

Sábado, 6 de diciembre 2025, 15:13

Lorenza vuelve, un año más, a ser visita obligada para los amantes de los belenes navideños. Su tradicional belén abrió las puertas al público este viernes 5 de octubre en la ermita de la localidad para que vecinos y curiosos puedan disfrutar de esta maravilla durante todas las navidades.

La alcaldesa de Cuadros, Teresa Fernández, inauguró el belén animando a todos los leoneses a disfrutar de él y reconociendo el esfuerzo del grupo de 12 vecinos por llevarlo a cabo: «Quiero expresar todo mi cariño, mi agradecimiento y el orgullo que siento por ese grupo de personas que año a año dejan sus casas, dedican su tiempo libre a esta obra maestra», agradeció Fernández.

Mejoras y novedades

Este año, el belén cuenta con nuevas figuras y ha ampliado sus escenas y movimientos. «Este año hay más agua en general en el Belén. Tenemos tres cascadas a mayores, hemos incorporado nuevas escenas de representaciones de escenas bíblicas, como es el sueño de José o la visita de la Virgen María a su prima Isabel. También hay más movimientos, más figuras y sobre todo lo que tenemos es mucha miniatura, mucho detalle que eso yo creo que enriquece mucho más el Belén si cabe», destacó la edil.

Belén artesanal de Lorenzana Raúl Redondo
Imagen principal - Belén artesanal de Lorenzana
Imagen secundaria 1 - Belén artesanal de Lorenzana
Imagen secundaria 2 - Belén artesanal de Lorenzana

Horario de apertura

El horario disponible para visitar el belén tradicional es de lunes a sábado del 22 de Diciembre al 5 de Enero de 17:30 h a 20:30 h. Los domingos y festivos del 6 de Diciembre al 6 de Enero, el turno de mañana de 12:00 h a 14:00 h y tarde de 17:30 h a 20:30 h. Adicionalmente, los sábados 13 y 20 de diciembre el Belén estará abierto de 17:30 h a 20:30 h.

Para aquellos que quieran realizar visitas grupales serán de lunes a viernes de 09:00 h a 14:00 h mediante cita previa llamando a las dependencias municipales en el número 987 57 70 83.

