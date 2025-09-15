La alubia llena el estómago de más de 4000 mil personas en La Bañeza

Irene de Celis La Bañeza Lunes, 15 de septiembre 2025, 11:17 Compartir

La Feria agroalimentaria y alubiada de La Bañeza sigue siendo un punto de encuentro entre vecinos y amantes de las legumbres de toda la provincia.

Este fin de semana La Bañeza ha llenado las calles de la localidad con miles de personas que no dudaron en recorrer sus stands y degustar lo mejor de nuestra gastronomía. Las actividades comenzaron el sábado poniendo a remojo las alubias que al día siguiente llenarían el estómago de los presentes.

Gran alubiada el domingo

Desde primera hora, los cocineros trabajaron en la preparación de más de 4.000 raciones, cocinadas a fuego lento para garantizar el sabor tradicional que caracteriza a este plato y que se realizó con una selección entre las variedades de las tres empresas con sede en La Bañeza —Arconada, Polifer y Luengo—, eligiendo finalmente el lote proporcionado por la IGP «Alubia de La Bañeza-León».

XXII Feria Agroalimentaria y Alubiada de La Bañeza Peio García/Ical

Durante la mañana, Luis Javier Adiego Marqués fue reconocido como Alubiero Mayor por su dedicación y apoyo durante muchos años a que esta feria siga triunfando. Posteriormente, las autoridades presentes comenzaron con el reparto de alubias, siempre acompañadas de escabeche y del típico bollo de San Lázaro como postre.

Reivindicación de las legumbres

La consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, María González Corral, reivindicó durante la celebración de la feria el liderazgo de la Comunidad en la producción de legumbres de calidad al contar con cinco de las once Indicaciones Geográficas Protegidas que existen en España para este producto, a lo que hay que sumar tres marcas de garantía.

Además, la consejera incidió en la máxima calidad de la alubia bañezana «caracterizada por una alta capacidad de absorción de agua, una piel más lisa y destacadas cualidades organolépticas.