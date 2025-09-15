leonoticias - Noticias de León y provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
XXII Feria Agroalimentaria y Alubiada de La Bañeza Peio García/Ical
Publirreportaje

La alubia llena el estómago de más de 4000 mil personas en La Bañeza

La Bañeza volvió a acoger una de sus citas más importantes con Luis Javier Adiego como Alubiero Mayor

Irene de Celis

Irene de Celis

La Bañeza

Lunes, 15 de septiembre 2025, 11:17

La Feria agroalimentaria y alubiada de La Bañeza sigue siendo un punto de encuentro entre vecinos y amantes de las legumbres de toda la provincia.

Este fin de semana La Bañeza ha llenado las calles de la localidad con miles de personas que no dudaron en recorrer sus stands y degustar lo mejor de nuestra gastronomía. Las actividades comenzaron el sábado poniendo a remojo las alubias que al día siguiente llenarían el estómago de los presentes.

Gran alubiada el domingo

Desde primera hora, los cocineros trabajaron en la preparación de más de 4.000 raciones, cocinadas a fuego lento para garantizar el sabor tradicional que caracteriza a este plato y que se realizó con una selección entre las variedades de las tres empresas con sede en La Bañeza —Arconada, Polifer y Luengo—, eligiendo finalmente el lote proporcionado por la IGP «Alubia de La Bañeza-León».

XXII Feria Agroalimentaria y Alubiada de La Bañeza Peio García/Ical
Imagen principal - XXII Feria Agroalimentaria y Alubiada de La Bañeza
Imagen secundaria 1 - XXII Feria Agroalimentaria y Alubiada de La Bañeza
Imagen secundaria 2 - XXII Feria Agroalimentaria y Alubiada de La Bañeza

Durante la mañana, Luis Javier Adiego Marqués fue reconocido como Alubiero Mayor por su dedicación y apoyo durante muchos años a que esta feria siga triunfando. Posteriormente, las autoridades presentes comenzaron con el reparto de alubias, siempre acompañadas de escabeche y del típico bollo de San Lázaro como postre.

Reivindicación de las legumbres

La consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, María González Corral, reivindicó durante la celebración de la feria el liderazgo de la Comunidad en la producción de legumbres de calidad al contar con cinco de las once Indicaciones Geográficas Protegidas que existen en España para este producto, a lo que hay que sumar tres marcas de garantía.

Además, la consejera incidió en la máxima calidad de la alubia bañezana «caracterizada por una alta capacidad de absorción de agua, una piel más lisa y destacadas cualidades organolépticas.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Los estancos plantan cara a la ley antitabaco y los vapers: «Si se restringe el consumo habrá que regularizar la venta»
  2. 2 Estas son las 50 nuevas rutas gratuitas con la tarjeta Buscyl
  3. 3 Tres jóvenes heridos al chocar su coche con el puente sobre un río de León
  4. 4 La Cultural rompe todos los esquemas y asalta El Sardinero
  5. 5 «Igual que un cirujano estudia años para operar, yo llevo años trabajando para dar con la tecla adecuada»
  6. 6 Malestar en la policía de San Andrés: sin jefe y sin cobrar la nómina
  7. 7 El Gobierno pone cerco a los pisos turísticos ilegales en León: 135 deberán ser retirados
  8. 8 25 años sin El Quijote: «Muchos grupos tocaban con micros pegados con celo y lo daban todo»
  9. 9 Atropellan a un hombre de 51 años a la altura del KFC de León capital
  10. 10 El verano dispara la venta de vivienda en los pueblos de León con un precio medio de 60.000 euros

Publicidad

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

leonoticias La alubia llena el estómago de más de 4000 mil personas en La Bañeza

La alubia llena el estómago de más de 4000 mil personas en La Bañeza