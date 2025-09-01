Algorithmics León, la puerta abierta al mundo digital

Leticia Domínguez León Lunes, 1 de septiembre 2025, 09:48 Compartir

En Algorithmics León, la Escuela Internacional de Programación para niños y jóvenes, transforman el aprendizaje en una emocionante aventura tecnológica. Su metodología STEAM y los cursos de programación y proyectos digitales preparan a sus alumnos para un futuro tecnológico desde temprana edad.

En sus aulas, los alumnos descubrirán habilidades y aptitudes para su desarrollo estudiantil y profesional; desarrollarán el pensamiento lógico y creativo, y amarán las ciencias y comprenderán la tecnología. «Aquí no solo aprenden a programar, sino que desarrollan habilidades que van más allá de las computadoras. Cada proyecto fomenta diferentes aptitudes», explican.

Su factor diferencial es que todos los cursos se complementan entre sí, logrando que sus alumnos puedan formarse en el mundo de la programación desde temprana edad hasta su etapa preuniversitaria.

Ampliar Alumnos aprendiendo en Algorihmics León Algorihmics León

Acceso a zonas rurales

En Algorithmics León existen dos modalidades de clase: las 'online', que se realizan en la plataforma de Algorithmics y en directo con el profesor, no siendo una grabación. Los estudiantes pueden hablar con su profesor y compañeros en tiempo real y desde cualquier lugar. Una puerta abierta a que niños y jóvenes de zonas rurales puedan formarse con una enseñanza de calidad y obtener certificaciones oficiales en programación. Para participar, tan solo necesitan un PC o laptop y una conexión a internet. Y las clases presenciales, que se realizan en sus instalaciones de la calle Velázquez, 1, con grupos reducidos.

Son el futuro

Sus profesionales preparan a sus alumnos para las profesiones del futuro. «Nutrimos el pensamiento computacional y evaluamos las habilidades de los niños en los campos de TI más importantes».

Además, desarrollan habilidades universales, enseñando el pensamiento crítico, el trabajo en equipo «y no tenemos miedo de cometer errores para lograr adquirir las competencias que el mundo necesita».

Ampliar Niños aprendiendo en Algorithmics León Algoritthmics Leon

En Algorithmics, centro certificador de Python, Java..., además, mejoran el rendimiento escolar. «Nos encantan las ciencias exactas, ofrecen un enfoque fresco a temas del día a día y ayudan a los estudiantes a lograr resultados sorprendentes en la escuela. A su vez, todo el conocimiento de nuestros cursos de programación llevados al aprendizaje de matemáticas. A su vez, ofrecemos cursos de esta materia como preparación a las Olimpiadas Matemáticas».

También disponen de cursos en el periodo estival, una cautivadora aventura tecnológica para las vacaciones escolares.