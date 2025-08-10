Adrenalina y pasión para celebrar el Gran Premio de Velocidad de La Bañeza

Irene de Celis La Bañeza Domingo, 10 de agosto 2025, 19:22 Compartir

El rugir de las motos y las carreras urbanas hacen de este Gran Premio de Velocidad de La Bañeza un cita clave para motoristas de todo el país. La diversión y una misma pasión ha reunido a miles de amantes de las motos durante todo el fin de semana que no han dudado en disfrutar del gran ambiente que se respiraba por las calles de la villa incluso bajo las altas temperaturas registradas durante todo el fin de semana.

Resultados de la competición

Miguel Ángel Fernández se impuso en la prueba reina del Gran Premio de Velocidad Ciudad de La Bañeza, la carrera de Moto3/GP125, por delante de Marco Díaz, que fue segundo, y de Aitor Cremades. En la categoría de Eurotwins el triunfo fue para Bruno Capín, seguido de Hugo González y del bañezano David García Bango, mientras que en Clásicas 2 Tiempos el mejor volvió a ser Sergio Fuertes, que ya suma doce victorias en el circuito urbano de La Bañeza. Además, en Clásicas 4 Tiempos el triunfo correspondió a Francisco García.

Gran Premio de Velocidad de La Bañeza Irene de Celis

Amplio programa de actividades

Alrededor de las carreras, han sido muchas las actividades que se han ofrecido a los presentes con el fin de hacer de estos días algo inolvidable. Los entrenamientos y las carreras han estado acompañados del recinto ferial, charlas coloquio y mucha fiesta donde la música de orquestas, djs y discotecas móviles han combinado a la perfección con el rugir de las motos.

Además, la XIX Feria del Motor ha estado abierta durante todo el fin de semana para ofrecer a los amantes de las motos clásicas un espacio donde disfrutar de la historia del motor.

Por su parte, el Ayuntamiento reconoció y agradeció el compromiso de las numerosas personas que, de forma directa o indirecta, han trabajado para que este evento sea posible, poniendo de relieve el valor del voluntariado, la coordinación y la implicación social.

Pensando ya en la próxima edición del Gran Premio de Velocidad de La Bañeza, la localidad continúa con sus grandes fiestas que se alargarán hasta el domingo 17 de agosto.