Adelante Logopedia estrena nuevos servicios y una escuela de familia

Adelante Clínica de Logopedia —ubicada en calle de la Serna, 61 de la capital— lleva más de seis años siendo un referente local en logopedia, psicología y neuropsicología. Su directora, Raquel dirige un equipo multidisciplinar con amplia experiencia en el tratamiento de problemas del habla, el lenguaje, la voz, la comunicación, la lectura y escritura, la alimentación y la deglución. Desde el área de neuropsicología y psicología abordan la cognición, la conducta y el comportamiento, así como depresión, ansiedad y gestión de emociones. Y ahora, desde septiembre, nos ofertan nuevos servicios y una escuela de familias.

Nuevos servicios

Con la vuelta al cole, Adelante Logopedia pone en marcha nuevos servicios como clases particulares de todas las asignaturas, clases de inglés de refuerzo o con diferentes temáticas para aprender jugando. Además, uno de los pilares de la clínica es la metodología adaptada en todo momento a las necesidades, ya sea en grupos reducidos o de manera individual.

Escuela de familia

No sólo realizan intervención directa en la persona y su entorno, también realizan talleres y formaciones para distintas entidades y ahora escuela para familias que así lo soliciten. Así, este mes de septiembre el equipo liderado por Raquel abre su escuela de familias, un espacio de encuentro donde poder compartir experiencias que viven las familias con sus hijos y poder consultar con especialistas cómo afrontar los retos del día a día. La primera reunión gratuita para explicar el funcionamiento de la escuela de familia será el 21 de octubre.

Puedes contactar con Adelante en el 689737473 o en el correo info@adelantelogopedia.com . También puedes encontrarlas en Instagram @adelantelogopedia

