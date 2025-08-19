Estas son las actividades de Villablino para cerrar el mes de agosto

Borja Pérez Martes, 19 de agosto 2025, 08:16 Compartir

Villablino sigue inmerso en las actividades enmarcadas en el programa «Universo Sierra» que está llenando la localidad del Valle del Laciana de cultural en homenaje al profílico artista Manuel Sierra, encargado de llevar a su pueblo por bandera allá donde acude.

Tras una primera mitad del mes de agosto con actividades de diverso índole, la Casona de la Fundación Sierra Pambley seguirá albergando nuevos eventos, como el que se desarrollará el próximo 20 de agosto con el taller «Pinta como Sierra» para todos los públicos en el que se repasa el proceso creativo del artista.

Un final de mes con actividad

Para el 23 queda enmarcada la reunión con los pintores urbanos 'Urban Sketchers' y la mesa redonda con Manuel Sierra, mientras que el 24, entra otras cosas, se proyectará el documental «Teresa Azcárate. Sin documentos oficiales».

Apurando los últimos días del mes veraniego por excelencia, La Casona volverá a acoger el día 27 una charla y demostración del proceso de elaboración de una vidriera artística, mientras que el 30, a las 20:30 horas, se celebrará una actuación musical de folk contemporáneo como colofón final a un mes repleto de actividades de todos los tipos.

Muestra de la cultur local

Además de estos actos, Villablino contará hasta el 30 de septiembre con diferentes exposiciones y murales cuyo objetivo es seguir impregnando la cultural local en los más jóvenes y demostrar el potencial existente. En la Casona Sierra-Pambley, se mantiene «Universo Sierra», mientras que, en la Casa de Cultura, se exhibe durante este tiempo la IV Exposición Colectiva Lacian Art. Precisamente, es allí donde se mantienen también distintas fotografías murales, desde que se colocaron en el inicio del mes de julio y hasta el final de agosto.

En el bar El Bodegón, Manuel Sierra volverá a ser protagonista con la exposición de sus obras en pequeño formato, algo que ocurre de forma permanente en el bar Amigos. Por último, en la Avenida Asturias, todos los que así lo deseen podrán observar el mural cuyo acceso es libre durante todo el año.

