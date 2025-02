Festival de reggaetón, acto de 'El Descendimiento' y selección de baloncesto este fin de semana en León

A.G.B León Jueves, 20 de febrero 2025, 08:15 Comenta Compartir

1 Festival de reggaetón

El reggaetón de los 2000 aterriza en León con el festival 'Molan los 2000', un evento que se celebra este sábado 22 de febrero en el Palacio de Exposiciones de León y que reunirá a artistas del género como Danny Romero, Dasoul o Dr Bellido.

2 La selección española de baloncesto juega en León

El Palacio de los Deportes acoge este domingo 23 de febrero a las 17.00 horas el partido entre las selecciones masculinas de España y Bélgica de baloncesto, punto final a la fase clasificatoria para el Eurobasket 2025. La ciudad vivirá una auténtica fiesta con el deporte como escenario.

3 Películas de Ai Weiwei en el Musac

El Musac ofrece una oportunidad de ver en pantalla grande cuatro películas documentales dirigidas por Ai Weiwei (Pekín, China, 1957), que forman parte de su exposición 'Don Quixote'.

El ciclo comienza este jeuevs 20 de febrero con la proyección de 'So Sorry' (Lo siento mucho), en la que Ai documenta, a partir de su experiencia personal, la problemática relación que las personas tienen con las fuerzas de seguridad en sociedades donde no impera el estado de derecho. El viernes 21 tendrá lugar un pase de 'Human Flow' (Marea Humana), un épico viaje cinematográfico que pone de manifiesto la abrumadora escala de las crisis migratorias.

Las proyecciones tendrán lugar a las 20 horas, con entrada gratuita previa recogida de invitación desde una hora antes de la proyección.

4 Por qué podar en cuarto menguante

Con el invierno asentado y la luna en su cuarto menguante de febrero, se presenta un momento idóneo para la poda de los árboles frutales. Esta práctica favorece un crecimiento saludable y, en esta época, facilita la cicatrización antes del brote primaveral. Un taller en la Fundación Cerezales Antonino y Cinia dará las claves de esta práctica los días 20 y 21 de febrero de 11.00 a 13.30 horas.

5 Músicas Históricas

La 22 edición del Ciclo de Músicas Históricas de León continúa este jueves 20 de febrero con un concierto de cantantes del XII Curso Internacional de Interpretación Vocal Barroca, bajo la batuta del director Eduardo López Banzo, a las 20.30 horas en el Auditorio Ciudad de León.

6 Linkoln Park y Elefantes

Espacio Vías acoge dos conciertos este fin de semana para los amantes de la música. El viernes 21 de febrero será el turno de la banda Linkoln Park a las 22.00 horas y el sábado 22 de Elefantes a la misma hora.

7 Vaporville: el misterio del reloj

El conservatorio de León acoge este viernes 21 de febrero el espectáculo 'Vaporville:el misterio del reloj', una actuación que se presenta los días 3 y 4 de marzo en el Auditorio de León y cuya recaudación se destina a las ONG Auryn y Juan Soñador.

8 Concierto solidario

La asociación Asped organiza este viernes 21 de febrero un concierto solidario en el marco del Festival de Folk Llionés. Se celebra a las 19.00 horas en el salón de actos del Ayuntamiento de León (entrada por Alfonso V) y el precio de la entrada, de tres euros, se destina a favor del Sáhara. Además, se ha habilitado una fila 0 para colaborar: ES61 0049 6739 1527 1623 5835. Participan Gabriel González, profesor de la escuela tradicional del Ayuntamiento de León, Ruxideira, Rodrigo Martínez, Marisol Ignacio, la bandina perrofláutica y Panderetas Seronda.

9 Jornada solidaria en La Torre

La Asociación Leonesa de Enfermedades Raras (ALER) invita a toda la sociedad a participar en una jornada solidaria que tendrá lugar el sábado 22 de febrero en el Pabellón La Torre de la capital para conmemorar el Día Mundial de estas dolencias.

La cita, dirigida a toda la familia, tendrá lugar de 17 a 20 horas e incluirá actividades informativas, espectáculo de magia, hinchables, talleres, actuaciones de baile, sorteos y chocolatada. El acceso al evento tendrá un precio de seis euros por persona (gratuito para menores de una año) y se pueden adquirir rifas para los sorteos a un precio de un euro el mismo día del evento o en la sede de ALER.

10 El descendimiento

León conmemora este fin de semana el LXXX aniversario del paso 'El Descendimiento', uno de los más significativos de la Semana Santa leonesa. Además de una exposición temporal en el Museo Diocesano, el acto central se celebrará el sábado 22 de febrero a las 12.30 horas en la plaza de Regla, donde el Ejército del Aire y del Espacio estrechará sus lazos con la cofradía y 200 militares rendirán homenaje.

11 Conferencia en Pinilla

La escritora y divulgadora Paloma Hernández, conocida en la redes sociales por su canal de YouTube 'Fortunata y Jacinta' impartirá el viernes 21 de febrero en León una conferencia titulada 'Del cardenal Cisneros a la España de nuestros días'.

El acto, de acceso libre, tendrá lugar el en la Casa de la Cultura de Pinilla, en la calle Victoriano Cremer, de San Andrés del Rabanedo, a las 19 horas.

12 Conferencia en Sierra Pambley

Como colofón a la exposición temporal 'La Fundación Sierra Pambley restaura (2022-2024)', la institución organiza para este viernes 21 de febrero a las 19.00 horas una conferencia sobre los trabajos de restauración que se han realizado en algunas de las piezas pertenecientes a su patrimonio histórico artístico y que están presentes en la muestra que puede visitarse hasta el 23 de febrero.