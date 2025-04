Una leonesa del mundo rural logra el primer oro en peluquería canina para la provincia

Lucía Gutiérrez León Miércoles, 2 de abril 2025, 08:14 Comenta Compartir

Verónica de Paz Martínez, peluquera canina de Santa María del Páramo, ha conseguido el primer oro para León en una competición oficial de peluquería canina. Fue durante el certamen Groomastur, celebrado el fin de semana del 29 de mazo en el recinto ferial Luis Adaro de Gijón, dentro de la feria Espacio Mascotas.

La profesional, que dirige la peluquería canina Coquettos desde hace casi diez años, obtuvo el oro en la categoría oficial de Caniches Abierta con un ejemplar de caniche gigante de su propiedad. Además, sumó una medalla de plata en la categoría no oficial de Workshop, trabajando con un caniche toy del afijo Avenida Poodle.

«No me lo creía, estoy super contenta. Este oro llegó de repente, con mi propio perro, y es algo muy bonito», cuenta emocionada tras el logro.

Un compañero de vida

Su compañero en el podio fue Jacob, un caniche gigante macho de ocho años con el que mantiene una conexión especial. «Si le decía que se sentase, se sentaba. Si le llamaba, venía».

Aunque lleva casi cinco años compitiendo en categorías no oficiales, este era su primer año en categoría oficial, y también su primer oro. «Al estar en el mundo rural, muchas veces no se valora el cuidado que requieren las mascotas. Por eso me muevo por las competiciones, para que se nos vea. No es simplemente rapar un perro, es casi como un deporte», afirma.

Un cruce de caminos

Formada en distintos cursos tras abandonar su camino inicial en el mundo audiovisual, descubrió su pasión por la peluquería canina en un curso de la Universidad de León. «Me encantó y decidí apostar por ello. Aunque tuve oportunidad de irme a León, siempre quise quedarme en mi pueblo».

Hasta septiembre no tiene nuevas competiciones previstas, aunque no descarta presentarse a alguna más si se anuncian. Mientras tanto, seguirá trabajando día a día. «En estos concursos se valora tanto la técnica como el trato con el animal. Que esté tranquilo, que se sienta bien. Eso es clave».