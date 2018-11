Los empresarios exigen a la clase política unidad de acción y repetir el éxito industrial de Network Steel Javier Cepedano, Javier Vega y Julio Álvarez. / S. Santos Los presidentes de la Fele, el CEL y la Cámara de Comercio ven muy positivo la venta de Vetas pero creen imprescindible seguir llamando a las puertas para atraer nuevas empresas y evitar la caída del debilitado músculo industrial de León A. CUBILLAS León Martes, 27 noviembre 2018, 20:03

En materia industrial, en León las buenas noticias escasean los últimos años.

No es de extrañar que la llegada de Network Steel a Villadangos del Páramo se reciba con los brazos abiertos. Por todos, sin excepción. Y, no podía ser diferente en los círculos empresariales.

Para Javier Cepedano, presidente de la Fele, es una noticia muy «positiva» que se establezca una nueva empresa y mantenga los puestos de trabajo que Vestas destruye.

Una noticia que, remarca, es la mejor muestra de los resultados positivos del compromiso político con una tierra. «El poder político se ha dado cuenta de que en momentos determinados hay que apoyar a proyectos que se podían caer y no hay que dejarlos caer».

Y por ello, entiende necesario tomar buena nota y mantener intacta la voluntad con una tierra que ha demostrado ser atractiva industrialmente y que exige a los representantes políticos nacionales, autonómicos y locales coger la batuta.

En este sentido, recuerda que los políticos están para servir a los ciudadanos, que engloban al mundo social y empresarial y, por tanto, entiende que lo lógico es que apoyen, colaboren, participen e intenten por todos los medios atraer proyectos para la provincia de León.

Pero no solo el Gobierno o la Junta de Castilla y León, también los políticos locales. «Ellos son los que más capacidad tienen para poder forzar una situación como esta. Les invito desde la Fele a que tomen la batuta en estos proyectos porque a lo mejor y por desgracia viene alguno más y también hay que echar mano de ellos».

Conoce a Network Steel y por ello se muestra convencido que llegará a león con un importante y atractivo proyecto industrial que además será clave para el impulso del Corredor Atlántico. A su juicio, lo importante ahora es dejar trabajar, convencido de que lo harán de maravillo, esperar a que los trabajadores empiecen a entrar y buscar y dotarles de la «estabilidad que necesitan».

Todos a una

En la misma línea su homólogo en el CEL. «Es una magnífica noticia porque no sólo no se va a destruir el empleo de Vestas sino que se va a crear empleo de calidad. Queremos creemos que va a servir como foco de atracción de nuevas empresas para revitalizar nuestro cojo polo industrial».

Y al igual que Cepedano, Julio Álvarez mantiene intacto su discurso: la necesidad de remar todos a una para tejer y garantizar un futuro para León. Porque el objetivo no es deshacer sino hacer León. «Vemos que si se aúnan voluntades se puede traer empresas. No porque hoy gobierne uno u otro se deshaga lo que el otro hizo. Este no es un ejemplo del que tenemos que copiar todos ya que podemos conseguir traer más empresas de la magnitud de Network Steel».

Y ello implica llamar a las puertas, una y otra vez, las veces que haga falta, en Valladolid, en España, en Bruselas o donde sea necesario para vender las posibilidades y el potencial de León para salvar el sector más cojo dela provincia: el industrial.

«Lo que reclamábamos desde el CEL es que dejen a parte partidos y todos rememos por León. No creo que ninguno de los partido no quiera que venga una empresa a León, si todos queremos que venga no creo que sea difícil llamar a las puertas insistentemente e independientemente de quien este al otro lado».

Eso sí, su reclamación más cercan es que se agilicen todos los trámites administrativos para que la puesta en marcha del proyecto de Network sea lo antes posible.

El camino de la unidad

Un camino, el de la unidad, que para Javier Vega, el presidente de la Cámara de Comercio, es garantía de éxito. De ahí que advierta que seguirán reivindicando para que como Network Steel sean más las empresas que siembren un proyecto industrial en los terrenos de León.

«Vamos a seguir por ese camino, reivindicando para que se instalen empresas y vamos a seguir pidiéndole a administraciones y a todos nosotros que nos impliquemos para reconstruir el tejido industrial».

Una semilla como la de Network Steel que, a su juicio, podía convertir a Villadangos del Páramo en un punto neurálgico de referencia en el mundo de la industria metálica. De ahí que haga extensiva su felicitación a trabajadores, comarca, sindicatos y administraciones. Su deseo, que su caso no sea un hecho aislado. Siento que no tengamos otras 10 empresas para toda la provincia que se instale con esas características de crear más de 300 empleos con inversiones que superan los 100 millones de euros».

Ahora, bien, entiende que toca esperar y ver cómo el drama de Vestas finalmente se convierte en una ilusión y un nuevo inicio para la provincia de León.