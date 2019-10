Mañana en el mercadillo A la última Venta de artículos en un mercadillo. / M. Askasibar ALBA CARBALLAL Lunes, 14 octubre 2019, 00:02

¿A cuánto van las naranjas? Las medias un euro, oiga, un euro. Por lo visto un keniata ha corrido la maratón en menos de dos horas. ¿Y las chaquetas? Es todo de mi huerta. Cuero natural, biológico, eco. Me ha dicho mi cuñado que lo sacan el miércoles. Menuda resaca. Achilipú, apú, apú. Por la noche, sí, para que no vaya nadie a reventarles la jugada. Y sin drogas ni nada, que le han hecho controles. Sin tratamientos de ningún tipo, ni sulfitos, ni nada. Ahí hay gato encerrado. Hazme caso, que ése se entera, que trabaja en la Moncloa. Tres pares a un euro, niña, no lo dejes pasar. Ahora sí que los catalanes se han metido en un lío. Aprovéchate. La tercera vía, la llaman. Sólo hoy. Pues yo creo que a los muertos hay que dejarlos en paz. ¿Y tú? Del Atleti. Hazme una foto con el sombrero. Mil pavos me pide el tío por la colección completa.

El aguacate bueno ya viene de Valencia. Es para mi hermana, que se ha divorciado y está un poco plof. No sé ni cómo estoy de pie. Es que el Jabato marcó a una generación. Por mí, como si se lo dan de comer a los lobos. ¿El disco de Raphael? Sí, es que nos parecemos un poco. Dijeron ayer en el telediario que toma suplementos vitamínicos para no caerse redondo. ¿Y eso es legal? Solamente en Barcelona. Tongo fijo. Claro, los vecinos se quejan. Sobre todo en la forma de la cara. ¿Da usted la vez? Sí, debe ser de eso. Estas decisiones hay que tomarlas en caliente. Cosas de familia. Te lo puedo dejar a veinte y ya estoy perdiendo dinero. Santa Teresa de Jesús, chaval, ahí está la vida. Imagínate que se les llena aquello de nostálgicos. Aquellos sí que eran artistas. Noches de bohemia y de ilusión. Tres ministerios. Pues vaya oferta de pacotilla. No como los de ahora, que no saben vestir. Ese juez sí que tiene una buena papeleta. Vitamina B12, C y calcio. Joder, es que así cualquiera.