El cara o cruz le sale de canto al Abanca Ademar

En un final de infarto, donde el cara o cruz salió de canto, el Abanca Ademar ha arañado un agridulce empate en la pista de Balonmano Logroño.

El equipo de Dani Gordo cuajó un buen partido ante el segundo clasificado y llegó a los últimos minutos con todo por decidir. Rodrigo Pérez adelantó a los suyos, pero una débil defensa en el pivote permitió a los riojanos anotar el definitivo 33-33.

El choque amenazó de inicio con un ritmo frenético. Edu Fernández abría el marcador y un contragol, sumado a un contraataque culminado por Aitor García, eran los primeros intercambios. En apenas cuatro minutos, el electrónico reflejaba ya un 4-3; y un contragolpe de Lindqvist permitía al Ademar retomar la ventaja con el 4-5.

Bm. Logroño Luis Juárez, Preciado (3), Zarzuela (2), Unai Galán (3), Zaja (3), Aitor García (4), Álvaro Martínez (7), Miguel Martínez (2), Jon Sastre, Pestic, Pergel (5), Cadarso (4), Popovic, Ledo (p), Cancio (ps) 33 - 33 Abanca Ademar Lindqvist (3), Miñambres (7), Darío Sanz (3), Adrián Fernández (2), Rodri Pérez (2), Rozada (1), Sergio Sánchez (1), Zapico, Gonzalo Pérez (7), Samu Saiz, Aitor Albizu (1), Alberto Martín, Edu Fernández (3), Rodrigo Benites (3), Saeid (p), Álvaro Pérez (ps) Parciales 4-4, 7-6, 9-10, 12-13, 15-15, 17-19; descanso; 20-20, 23-23, 26-25, 26-27, 30-30, 33-33

Árbitros Oyarzun Aylagas y Zaragueta Ruiz. Excluyeron a Miguel Martínez y Zaja, por parte de Logroño; y a Benites, por el Ademar.

Incidencias Partido correspondiente a la 12 jornada de la Liga Nexus Energía Asobal disputado en el Palacio de los Deportes de la Rioja -Logroño-

Los giros de guión continuaron. Un parcial de 3-0 que ejecutaba Unai Galán ponía a Logroño por delante (7-6) en los primeros diez minutos. El equipo de Dani Gordo tuvo dos pérdidas, pero un estelar Saeid evitaba que los riojanos avanzaran. Rodrigo Benites igualaba de nuevo.

Gonzalo Pérez se encargó de estirar el marcador con dos contragolpes seguidos y establecía el 8-10 en el ecuador del primer periodo.

El choque se mantenía muy igualado. El Abanca Ademar trataba de mantener la iniciativa con un buen juego ofensivo ante un gran La Rioja (13-14, minuto 22). Las paradas de Saeid ayudaban a resistir el empuje del segundo clasificado, que volvía a colocar las tablas tras robar un balón y salir rápido (15-15), y Zaja devolvía la ventaja 16-15, en el 26.

Fueron los jóvenes los que dieron la réplica del bando leonés. Darío y Miñambres, el último en tres ocasiones, revertían con un 0-3 hasta el 16-18, Al descanso se llegaba con ventaja visitante, 17-19, tras detener Álvaro Pérez un siete metros con el tiempo cumplido.

Todo se decide en el último minuto

Tras el paso por vestuarios, Miguel Ángel Velasco rotaba la portería local. Cancio se convertía en una pesadilla para el ataque marista y Logroño recuperaba el terreno perdido en el primer tiempo para, mucho tiempo después, volver a tomar la iniciativa en el marcador: 21-20, en el minuto 36.

La igualdad era máxima en el Palacio de los Deportes. Acercándose al ecuador del segundo tiempo, nadie conseguía distanciarse y las tablas (24-24) dominaban el electrónico. A la parada de Cancio se sumaba la intervención de Álvaro en la portería contraria; y Gonzalo ejecutaba para que el empate siguiera (26-26, en el minuto 48). Y tras un nuevo tanto de Pérez Arce, Logroño pedía tiempo muerto para resetear ideas en ataque tras varios errores en el lanzamiento.

Tal estaba siendo la igualdad, que, en un abrir y cerrar de ojos, el Abanca Ademar, que había logrado dos goles de renta, veía como ahora Xoan Ledo hacía de las suyas en la portería riojana y encajaban un 3-0 de parcial. La tarjeta verde en la mesa la dejaba ahora Dani Gordo con su equipo cayendo 29-28, a siete del final.

En los cinco últimos minutos el cara o cruz era un hecho. Con 30 iguales, los porteros se erigían como salvadores. Preciado fue el primero en acertar tras un tramo de sequía de ambos; se la devolvía Miñambres. Ambos desde la larga distancia. 31-31, quedaban dos.

Gonzalo volaba por la banda tras robar un balón y Ademar entraba en la recta final por delante (31-32); Cadarso transformaba un penalti y Abanca Ademar tenía bola en el último minuto. Dani Gordo tardaba de más en pedir el tiempo muerto y dejaba a los suyos con solo tres pases y 32 segundos de juego. Miñambres asistió a Rodrigo Pérez y transformaba el 32-33, pero Aitor García se deshacía de su par en el pivote y establecía el 33-33 definitivo.

El Abanca Ademar se tuvo que conformar con un empate en un final a cara o cruz y dejar un sabor agridulce a un equipo que suma su quinto partido sin ganar, pero que suma en la cancha del segundo.

