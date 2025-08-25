Valencia de Don Juan celebró con gran éxito el cine de verano y el I Festival de Humor

LEONOTICIAS Lunes, 25 de agosto 2025, 09:54 Compartir

La respuesta del público superó todas las expectativas, consolidando a la localidad coyantina como un referente de ocio y cultura en la provincia de León.

La jornada comenzó a las 20:30 horas en el Jardín de los Patos, donde se proyectó la película Amigos Imaginarios. Familias enteras, grupos de amigos y numerosos visitantes llenaron este espacio emblemático para disfrutar de una proyección gratuita y al aire libre, en un ambiente marcado por la convivencia y la magia del séptimo arte. El cine de verano volvió a demostrar su poder de convocatoria, creando una estampa entrañable en la que niños y mayores compartieron sonrisas y emociones bajo el cielo estrellado.

Tras el cine, la atención se trasladó al Auditorio Municipal, que registró un lleno absoluto para acoger el I Festival de Humor de Valencia de Don Juan. El público respondió con entusiasmo a la propuesta y convirtió el recinto en un escenario de risas continuas gracias a las actuaciones de Álvaro Seko, Diego Arjona y Luci Mendoza. Los tres humoristas desplegaron todo su talento, ofreciendo un espectáculo fresco, dinámico y cercano, que provocó la complicidad del auditorio desde el primer minuto hasta el cierre de la velada.

El Ayuntamiento de Valencia de Don Juan, organizador de la iniciativa junto a la Diputación de León y el Instituto Leonés de Cultura, mostró su satisfacción por la magnífica acogida de este nuevo formato cultural. Según señalaron desde la organización, el objetivo de la propuesta era «ofrecer una alternativa de ocio gratuita, variada y de calidad, que fomentase la convivencia y el disfrute colectivo», un reto que se cumplió con creces gracias a la masiva participación.

Con esta doble cita, el consistorio confirma su apuesta por enriquecer la agenda estival con actividades innovadoras que van más allá del entretenimiento, buscando generar experiencias compartidas y accesibles para todos los públicos. El éxito del cine de verano y del primer festival de humor abre la puerta a la consolidación de este tipo de propuestas en futuras ediciones, que podrían convertirse en señas de identidad de los veranos coyantinos.

El balance no deja lugar a dudas: Valencia de Don Juan ofreció una velada inolvidable en la que la emoción del cine y la alegría de la risa se unieron para crear una noche mágica. Vecinos y visitantes se despidieron con la sensación de haber vivido una cita que ya forma parte de la memoria colectiva del municipio.